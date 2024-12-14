5 gollü düellodan İstanbulspor sağ çıktı

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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
23. dakikada kaleci Göktuğ Bakırbaş’ın uzun pasında sağ kanatta topu alan Tonio Teklic rakibini geçip pasını ceza sahası içindeki Streli Mamba’ya pasını aktardı. Mamba’nın kale önünde rakibi olmasına rağmen yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
27. dakikada Özcan Şahan’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Modestas Vorobjovas’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
62. dakikada sol kanatta topu alan Roshi’nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci İsa Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
72. dakikada sağ kanatta bulunan David Sambissa pasını Kubilay Sönmez’e aktardı. Kubilay, Florian Loshaj ile paslaşmasının ardından tekrar aldığı topu ceza yayında plase vuruşla ağlara gönderdi. 2-1
77. dakikada Tonio Teklic’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Roshi'nin kafa vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
88. dakikada Racine Coly’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu alan Emir Kaan Gültekin'in vuruşunda Gökhan Akkan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
90+3. dakikada Racine Coly’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Dijlan Aydın’ın indirdiği topu alan Diarra’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Güner Mumcu Taştan, Mehmet Dura
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Racine Coly, Modestas Vorobjovas, Kubilay Sönmez (Muammer Sarıkaya dk. 83), David Sambissa (Yusuf Ali Özer dk. 82), Florian Loshaj (Dijlan Aydın dk. 90), Diarra (Ologo dk. 90+4), Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Tuncer Duhan Aksu, Kerem Şen, Demir Mermerci Ümit Kurt
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Gökhan Akkan, Mustafa Akbaş, Roshi, Sefa Akgün, Özgür Sert (Celal Hanalp dk. 46), Giorbelidze, Azubuike (Yakup Kırtay dk. 90+1), Tonio Teklic (Koray Kılınç dk. 86), Streli Mamba (Mustafa Fettahoğlu dk. 86)
Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Eren Tozlu, Salih Sarıkaya, Cengizhan Bayrak, Süleyman Enes Karakaş, Toni Tasev
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Modestas Vorobjovas (dk. 27), Kubilay Sönmez (dk. 72), Diarra (dk. 90+3) (İstanbulspor), Streli Mamba dk. 23), Roshi (dk. 77) (Erzurumspor FK)
Sarı kart: Gökhan Akkan (Erzurumspor FK)