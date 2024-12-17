5 gollü düelloda turlayan Alanyaspor

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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Türkiye Kupası 5’inci tur maçında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı.

Turuncu yeşilli Akdeniz ekibi, üstün başladığı maçın 10’uncu dakikasında genç oyuncusu Buluthan Bulut’un golüyle 1-0 öne geçti. 40’ıncı dakikada Amed Sportif Faaliyetler, Cassubie’nin golüyle 1-1 eşitliği sağlarken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya daha baskılı başlayan Alanyaspor, 59’uncu dakikada Lima’nın kafa golüyle yeniden 2-1 öne geçti. Alanyaspor, 75’inci dakikada ise Makouta’nın fileleri havalandırmasıyla farkı 2’ye çıkartarak skoru 3-1’e getirdi. 85’inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler, Alaettin Batuhan Tur’un golüyle maçın skorunu 3-2’ye getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Alanyaspor sahadan 3-2 üstünlükle ayrıldı ve kupada adını grup aşamasına yazdırdı.

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SÜPER LİG EKİPLERİ TURLADI

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmalarında ilk gün 4 maç oynanırken, Süper Lig ekipleri tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda bugün 4 maç oynandı. Toplam 38 takımın mücadele ettiği bu turun ilk gününde Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor gruplara adını yazdırdı.

Kupada 5. tur karşılaşmalarında heyecan yarın ve 19 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor: 4-1

Konyaspor - Karacabey Belediye Spor: 1-0

Çaykur Rizespor - Van Spor FK: 6-0

Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 3-2