5 gollü düelloda tur bileti Ümraniyespor'un

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası 4 Turu’nda Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Isparta 32 Spor’u 3-2 mağlup etti ve tur atladı.

Bu sonuçla Ümraniyespor, kupada 5. eleme turuna yükseldi. Isparta 32 Spor ise organizasyona veda etti.

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Azad İlhan, Mehmet Dura

Central Hospital Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Furkan Apaydın, Oğuz Yıldırım, Batuhan Arıcı (Dk. 88 Muhammet Karasu), Serkan Göksu, Atalay Babacan (Dk. 88 Yunus Emre Yılmaz), Bardhi, Barış Ekincier (Dk. 64 Mehmet Ali Büyüksayar), Batuhan Çelik

E Koleji Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, İsmail Hakkı Doğan, Halil Duman (Dk. 73 Yiğithan Güveli), Gürkan Başkan, Efe Can Saçıkara, Abdulkerim Canlı, Zihni Temelci, Caner Koca (Dk. 73 Vedat Bora), Kaan Öztürk (Dk. 64 Kubilay Yılmaz), Ahmet Karademir (Dk. 64 Muhlis İstemi), Bora Taşdemir (Dk. 64 Fırat Aras)

Haberin Devamı

Goller: Dk. 7 Caner Koca, Dk. 80 Vedat Bora (E Koleji Isparta 32 Spor), Dk. 45+2 Batuhan Çelik, Dk. 69 Batuhan Arıcı, Dk. 84 Bardhi (Central Hospital Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Furkan Apaydın (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 13 Abdulkerim Canlı (E Koleji Isparta 32 Spor)