×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

5 gollü düelloda Brighton'dan müthiş geri dönüş! Ferdi Kadıoğlu...

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Brighton#Tottenham
5 gollü düelloda Brightondan müthiş geri dönüş Ferdi Kadıoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 20:31

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Tottenham'ın 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brighton & Hove Albion ile Tottenham kozlarını paylaştı.

Falmer Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-0 geriye düşen ev sahibi Brighton & Hove Albion, harika bir geri dönüşe imza atarak Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Brighton & Hove Albion'ın galibiyet gollerini 48. dakikada Yankuba Minteh, 58. dakikada Georginio Rutter ve 66. dakikada Danny Welbeck kaydetti.

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Estupinan'a bıraktı.

Bu sonuçla 12 puana yükselen Brighton, 6. sırada yer aldı. Tottenham ise 10 puanla 9. sırada kaldı.

Brighton & Hove Albion, Premier Lig'in 8. haftasında Newcastle United ile deplasmanda karşılaşacak. Tottenham ise West Ham United'ı konuk edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Brighton#Tottenham

BAKMADAN GEÇME!