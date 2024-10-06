5 gollü düelloda Brighton'dan müthiş geri dönüş! Ferdi Kadıoğlu...

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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brighton & Hove Albion ile Tottenham kozlarını paylaştı.

Falmer Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-0 geriye düşen ev sahibi Brighton & Hove Albion, harika bir geri dönüşe imza atarak Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Brighton & Hove Albion'ın galibiyet gollerini 48. dakikada Yankuba Minteh, 58. dakikada Georginio Rutter ve 66. dakikada Danny Welbeck kaydetti.

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Estupinan'a bıraktı.

Bu sonuçla 12 puana yükselen Brighton, 6. sırada yer aldı. Tottenham ise 10 puanla 9. sırada kaldı.

Brighton & Hove Albion, Premier Lig'in 8. haftasında Newcastle United ile deplasmanda karşılaşacak. Tottenham ise West Ham United'ı konuk edecek.