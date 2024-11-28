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5 gollü düelloda Benfica'dan müthiş geri dönüş! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

Güncelleme Tarihi:

#Benfica#Şampiyonlar Ligi#Monaco
5 gollü düelloda Benficadan müthiş geri dönüş Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 01:16

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynadığı maçta Benfica, müthiş bir geri dönüşe imza atarak Monaco'yu 3-2 mağlup etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Portekiz ekibi Benfica, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmanın son anlarına 2-1 mağlup giren Benfica, 4 dakika içinde bulduğu 2 golle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Portekiz ekibinin galibiyet gollerini 48. dakikada Vangelis Pavlidis, 84. dakikada Arthur Mendonça Cabral ve 88. dakikada Zeki Amdouni kaydetti. Monaco'nun golleri ise 13. dakikada Eliesse Ben Seghir ve 67. dakikada Soungoutou Magassa'dan geldi. 

Ev sahibi Monaco'da Wilfried Singo, 58. dakikada kırmızı kartla ihraç edildi.

Milli oyuncular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Benfica, 9 puanla 14. sıraya yerleşti. Monaco ise 10 puanda kaldı ve 8. sırada yer aldı.

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#Benfica#Şampiyonlar Ligi#Monaco

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