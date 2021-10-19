5 gollü çılgın maçta Liverpool, Atletico Madrid'i devirdi! Griezmann kızardı...

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Wanda Metropolitano'da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maçı Liverpool; biri penaltıdan olmak üzere 8 ve 82. dakikalarda Mohamed Salah, 13. dakikada Keita'nın golleriyle 3-2 kazanarak Devler Ligi'nde Atletico Madrid karşısındaki ilk galibiyetini aldı.

İspanyol ekibi Atletico Madrid'in golleri ise 20 ve 34. dakikalarda Griezmann'dan geldi.

Öte yandan Griezmann, mücadelenin 52. dakikasında yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Liverpool liderliğini sürdürdü.

4 puanda kalan Atletico Madrid ise ikinci sırada kaldı.