5 gol ve 1 kırmızılık maçta zafer Milan'ın

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Milan, Slovan Bratislava'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

İtalyan ekinin galibiyet gollerini 21. dakikada Christian Pulisic, 68. dakikada Rafael Leao ve 71. dakikada Tammy Abraham kaydetti.

Ev sahibi Slovan Bratislava'nın gollerini ise 24. dakikada Tigran Barseghyan ve 88. dakikada Nino Marcelli attı.

Öte yandan Slovan Bratislava'da Marko Tolic 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetin ardından Milan, Devler Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Slovan Bratislava ise 5 hafta sonunda Şampiyonlar Ligi'nde puanla tanışamadı.

Milan, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Slovan Bratislava ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.