5.7’lik depreme tenis maçında yakalandılar

Akapulko şehrinde düzenlenen turnuvadaki karşılaşmada, Alman tenisçi Zverev, rakibini 6-4 ve 7-6’lık skorlarla yenmeyi başardı.

Meksika’da yaşanan 5.7 büyüklüğündeki deprem, korttaki sporcular tarafından da hissedildi.

Ancak Zverev ve Koepfer oyunu durdurmayarak maça devam etti. Zverev, şampiyonluk için Stefanos Tsitsipas ile karşılaşacak.

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