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Tenis
Haber Giriş: 21.03.2021 - 00:54 | Son Güncelleme:

5.7’lik depreme tenis maçında yakalandılar

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5.7’lik depreme tenis maçında yakalandılar

Meksika Açık Tenis Turnuvası’nda, depremin de hissedildiği yarı final müsabakasında Alexander Zverev, Dominik Koepfer’i iki sette mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Akapulko şehrinde düzenlenen turnuvadaki karşılaşmada, Alman tenisçi Zverev, rakibini 6-4 ve 7-6’lık skorlarla yenmeyi başardı.

Meksika’da yaşanan 5.7 büyüklüğündeki deprem, korttaki sporcular tarafından da hissedildi.

Ancak Zverev ve Koepfer oyunu durdurmayarak maça devam etti. Zverev, şampiyonluk için Stefanos Tsitsipas ile karşılaşacak.

5.7’lik depreme tenis maçında yakalandılar

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