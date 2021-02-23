4Conner, ırkçı ve transfobik mesajlarıyla gündeme geldi

Mizkif ismiyle tanınan Matthew Rinaudo, ırkçı, transfobik ve nefret söylemleri içeren mesajlarının ortaya çıkmasının ardından 4Conner’ı birlikte yaşadıkları evden kovdu. Aynı evde Eric "Erobb" Lamont Robbins ve Joelle "jaycgee" Grieco’nun da yaşıyor. Nefret söylemleri içeren mesajlarının yanı sıra Konfederasyon bayrağı önünde zafer işaretiyle poz verdiği fotoğraf da tepki çekti.

Sızan mesajların çoğu eskiye ait olmakla birlikte en yeni mesaj 6 Ağustos 2020’ye ait. Bunların yanı sıra Mizkif'in yer aldığı ırkçı ve homofobik sohbet geçmiş verileri de paylaşıldı. Ancak sonrasındaki mesajlarından söylediklerinden pişman olduğu görülebiliyor. Kanaldaki kullanıcılardan biri ise Mizkif’e yumuşadığını söyleyerek dalga geçiyor.

20 Şubat’taki yayınında 4Conner’ın sızan mesajlarıyla ilgili açıklama yapan Mizkif, artık kendisinin yaşadığı evde kalmayacağını söyledi: “4Conner ile konuştum, bundan sonra bir daha asla evimde kalamaz. Yaptığı şey sivri davranmak, böyle insanlar tanıdım, ben de öyleydim. Eskiden kendimin de sivrilikler yaptığımı inkar edemem. Bunu bana ait bazı loglara bakarak da söyleyebilirsiniz.”

Mizkif, 4Connor ile olan arkadaşlıkları sebebiyle bu kararı vermenin çok zor olduğunu belirtti: “Connor çok iyi bir arkadaştı, ihtiyacımız olduğunda her zaman yanımızdaydı. Bu yüzden hiç kolay olmadı.”

4Connor da canlı yayında geçmişte attığı bu mesajların şu andaki kişiliğini ifade etmediğini söyleyerek özür diledi: “Bu ben değilim. Olduğum kişi bu değil. Asla ırkçı, transfobik veya ırkçı olmadım. Onların hepsi kendimce bir şakaydı. Hiç kimseyi incitmek amacıyla atmadım. Ancak bana çok kötü olduğum, ırkçı, transfobik ve Yahudi düşmanı olduğum söyleniyor.

Kendimden utanıyorum, ailemin yetiştirdiği insan bu değil. Şunun kayıtlara geçmesini istiyorum ki ben eski ben değilim. O Discord kanalını terk ettim ve oradakilerle de bağımı kopardım. Çünkü onlarla takıldıkça nasıl birine dönüştüğümü fark etmiştim.”

4Conner yayın hayatının geleceği için ise şu ifadeleri kullandı: “Twitch için geleceğime değinecek olursak muhtemelen yok. Bir süreliğine ortalarda olmayacağım ama Twitch’ten arkadaşlarımı izlemeye devam edeceğim.”