47 kadın futbol kulübünden ortak açıklama

47 kulübün başkanlarının ortak imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Biz ‘Kadın Futbolu Kulüpleri’ temsilcileri, Türkiye Kadın Futbolu’nun geliştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi amacı ile birlikte çalışma konusundaki irademizi ifade ediyoruz.

‘Kadın Futbol Kulüpler Birliği’nin 3 Ekim tarihli duyurusundan anladığımız kadarı ile, Türkiye Futbol Federasyonu ile çok boyutlu işbirliği yaklaşımı ve iyi diyaloglara rağmen, kulüplerin daha önceki istekleri konusunda kayda değer bir gelişme sağlanamamıştır. Kulüpler olarak Gelişim Ligleri’nden ayrı bir ‘Kadın Futbol Departmanı’ ve bütçesi oluşturulması, çok yıllık bir strateji geliştirilmesinin sağlanması önceliğimizdir. Bu sayede erkek ligleri ile olan mevcut eşitsizlikler, ödüllendirmedeki dengesizlikler, güvenli sahalarda sağlıklı maç programlanabilmesi, lig ve altyapı piramitlerinin etkin planlanması gibi sorunların çözümü mümkün olacaktır.

Erkek futbol liglerinin, veteranlar liglerinin, diğer branşların kadın liglerinin ve Avrupa’daki kadın futbol liglerinin oynandığı, ampute liginin başlamak üzere olduğu, halı sahaların ve futbol okullarının açık bulunduğu bir pandemi dönemi geçirmekteyiz. ‘Türkiye Kadın Futbol Ligi’ otuzuncu yılına yaklaşırken, başta TFF olmak üzere tüm paydaşlardan, katılımcı bir süreç ile Sağlık Kurulu tavsiyelerine uyacak ve spor yapma hakkımızı koruyacak çözümler üretmelerini, ve ivedilikle uygulamalarını bekliyoruz. ‘Kadın Futbol Kulüpler Birliği’ yönetim kurulundan, bu konuların katılımcı, şeffaf ve kararlı şekilde takibini talep ediyoruz.

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