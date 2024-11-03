46. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen maratonda heyecan 46. kez yaşandı. İki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonunda 42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Organizasyonda 8'i Türk, 44 elit atlet yer alırken, toplam 40 bini aşkın sporcu parkura çıktı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan etkinlikte atletler, Beşiktaş sahil yolunu izleyerek Galata Köprüsü üzerinden Bakırköy'e ulaştı. Hava Harp Okulu araç tahliye kapısından dönüş alarak sahilden devam eden sporcular Sultanahmet Cami'nin önünde yarışı tamamladı. 8K Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu Dolmabahçe'de, 15K ise Yenikapı'da sona erdi.

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Erkeklerde zafer Dejena Debela'nın



İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2.11.40 derecesiyle Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazandı. Kenyalı Mathew Samperu 2.11.55 derecesiyle ikinci, Kenneth Kipkemoi de 2.12.07 derecesiyle üçüncü oldu.



Kadınlarda Bahreynli Ruth Jebet kazandı



Kadınlar kategorisinde Bahreynli atlet Ruth Jebet, 2.24.45'lik derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda Urge Diro 2.33.37'lik derecesiyle ikinciliği, Ayantu Abdi de 2.33.49'luk derecesiyle üçüncülüğü elde etti.



Hüseyin Can, 6. oldu



İstanbul Maratonu'nda parkura çıkan Türk atletlerden Hüseyin Can, 2.14.34 derecesiyle 6. oldu. Ömer Alkanoğlu 2.20.43'lük derecesiyle 11, Halil Yaşın 2.23.02'lik derece ile 12. sırada tamamladı.

15 kilometrede erkeklerde 48.41'lik derecesiyle Abdullah Tuğluk birinci olurken, Ayhan Bakar ikinci ve Ufuk Arda da üçüncü oldu. 15 kilometre koşusu kadınlarda Meksikalı Argentina Valdepenas Cerna finişi ilk gören isim olurken, Türk atletlerden Maryam Korkchi 1.01.58'lik derecesiyle ikinci olarak tamamladı.Organizasyonda ilk start tekerlekli sandalye sporcuları için verilirken, Ömer Cantay 2.40.05'lik derecesiyle birinci oldu. Zübeyde Süpürgeci 2.51.42'lik derecesiyle ikinci, Fatih Kamuz da 2.54.38'lik dereceyle maratonu 3. olarak bitirdi.

PARKUR

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Maratona katılanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılıp Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indi, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaştı. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapan atletler, sahil yolunu takip edip Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete döndü..

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçen sporcular, tramvay yolundan Sultanahmet Meydanı'na çıktı. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erdi.

ÖDÜLLER

46. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 45'er bin dolar para ödülü verildi.

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Maratonda ikinci olanlar 20'şer bin, üçüncüler de 10'ar bin dolar ödül aldı.

Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 50'şer bin lira, ikinciler 40'ar bin lira, üçüncüler de 30'ar bin lira ödülün sahibi olldu.

Ayrıca erkeklerde 2.09.44 ve kadınlarda da 2.18.35 olan parkur rekorlarının kırılması halinde de 5’er bin dolar daha prim verilecekti ancak parkur rekoru gelmedi. Elitlerde toplam 180 bin dolarlık ödül dağıtıldı.