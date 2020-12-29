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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

45 günde kovuldu! Sheffield Wednesday'de Pulis dönemi sona erdi...

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45 günde kovuldu! Sheffield Wednesday'de Pulis dönemi sona erdi...
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İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'de, teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 62 yaşındaki Galli teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Göreve geçen ay Garry Monk'un yerine getirilen Pulis, takımı çalıştırdığı 45 gün içinde çıktığı 10 maçta tek galibiyet sevinci yaşadı.

Daha önce Stoke City, Crystal Palace, West Bromwich Albion, Middlesbrough gibi takımları çalıştıran Pulis, 2013-2014 sezonunda İngiltere Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçilmişti.

Sheffield Wednesday, ligde 13 puanla küme düşme hattında, 23. sırada bulunuyor. İngiltere temsilcisi, finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle sezona -12 puanla başlamış ve kulüpten yapılan itirazın ardından indirime gidilerek ceza -6 puana düşürülmüştü.

45 günde kovuldu Sheffield Wednesdayde Pulis dönemi sona erdi...

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