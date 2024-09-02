45 dakikada 72 bin 937 TL kazandı! 2 maçta 819 iddaa oranı...

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Misli’ye gelen kazanıyor, Misli kazandırmaya devam ediyor.

Bir Misli üyesi, Pazar bültenindeki 2 maça ilk yarı tahminlerinin yer aldığı bir kupon oluşturdu. Ayrıca Misli üyelerinin kupon paylaşımı ve yorumlar yaptığı aynı zamanda puanlar kazandığı Misli Arena’da kuponunu diğer üyelerle paylaştı.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

İlk yarı sonucu ve ilk yarı karşılıklı gol tercihiyle yüksek oran bildi

Misli üyesi, İtalya Serie A’da oynanan Fiorentina - Monza karşılaşmasına İlk Yarı Sonucu 2 ve İlk Yarı Karşılıklı Gol Var tahmininde bulundu. Sezona kötü bir giriş yapan Fiorentina bu karşılaşmaya da kötü başladı. Monza dakika 18’de Milan Djuric’in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Deplasman ekibi dakikalar 32’yi gösterdiğinde ise Daniel Maldini’nin ceza sahası dışından attığı harika golle durumu 2-0 yaptı. Misli üyesinin karşılıklı gol tercihi ise dakika 45’te geldi. Fiorentina’nın dakika 45’te bulduğu kornerde Moise Kean fırsatçılığını konuşturdu ve skoru 2-1 yaptı. Böylelikle Misli üyesinin İlk Yarı Sonucu 2 ve İlk Yarı Karşılıklı Gol Var tahmini ilk yarının son dakikalarında gelen gol ile tutmuş oldu. Misli üyesi, böylece 33.50’lik oranı bildi.

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Türkiye Süper Lig’i 4. hafta maçında Başakşehir kendi evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maça Antalyaspor hızlı başladı ve dakika 2’de Sam Larrson’un bulduğu golle 1-0 öne geçti. İsveçli golcü iyi performansını dakika 41’de attığı golle tescilledi ve Antalyaspor, Başakşehir deplasmanında 2-0 öne geçti. Bu golden hemen 2 dakika sonra ise João Figueiredo Başakşehir’in ilk yarıdaki tek golünü kaydederek skoru 2-1’e taşıdı. Böylece Misli üyesi İlk Yarı Sonucu 2 ve İlk Yarı Karşılıklı Gol Var tahminini tutturarak, 24.45’lik oranı bilmiş oldu ve toplamda 819.08’lik oran yakalayarak 72 bin 937 TL kazandı. Misli üyesi bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

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Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakalayabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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