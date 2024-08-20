45 dakikada 124 bin TL kazandı! 2 maçlık iddaa kuponu...

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Misli’ye gelen kazanıyor, Misli kazandırmaya devam ediyor.

Bir Misli üyesi, Pazar bültenindeki 2 maçın ilk yarı sonucu ve karşılıklı gol tahminlerinin yer aldığı bir kupon oluşturdu. Ayrıca Misli üyelerinin kupon paylaşımı ve yorumlar yaptığı aynı zamanda puanlar kazandığı Misli Arena’da kuponunu diğer üyelerle paylaştı.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 50 TL kazanma şansı da sunuyor.

Gol perdesi 23. saniyede açıldı

Misli üyesi, Süper Lig’de oynanan Beşiktaş – Antalyaspor karşılaşmasına İlk Yarı Sonucu 1 ve Karşılıklı Gol Var şeklinde bir tahminde bulundu. Maçın ilk düdüğünün ardından atak geliştiren Antalyaspor, henüz 23. saniyede Samuido’nun golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra taraftarının desteğiyle rakip kaleyi baskı altına alan Beşiktaş 13’te Rashica’nın ara pası ve Immobile’nin yakın direğe yaptığı vuruşla tabelada dengeyi sağladı: 1-1. Misli üyesinin KG Var tahmini henüz 13. dakikada tutmuş oldu. Karşılaşmanın tutması için Beşiktaş’ın devreyi önde kapatması gerekiyordu. 1-1’den sonra da rakip kalede etkisini sürdüren siyah beyazlılar, 23’te Semih’in ceza sahasına girip ortaya çıkardığı topu filelere yollayan ilk golün sahibi Immobile ile skoru 2-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Misli üyesinin İlk Yarı Sonucu 1 ve Karşılıklı Gol Var tahmini tutmuş oldu. Misli üyesi, böylece 11. 16’lık oranı bildi.



Beklenen gol ilk yarının bitiminde geldi



Misli üyesi, İtalya Serie A’da oynanan Lazio - Venezia maçı için de İlk Yarı Sonucu 1 ve Karşılıklı Gol Var tahmininde bulundu. Konuk Venezia, maçın henüz 3. dakikasında Andersen’in golüyle 1-0 öne geçti. Bu şok gole karşılık vermek isteyen ev sahibi Lazio, 11’de Castellano ile skora eşitlik getirdi: 1-1. KG Var tahmini tutan Misli üyesi, Lazio’yu öne geçirecek golü beklemeye başladı. Rakip kalede gol bulmaya çalışan Lazio, 44’te penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Zaccagni, takımını 2-1 öne geçirdi ve devrenin skorunu da tayin etmiş oldu. Böylece Misli üyesi İlk Yarı Sonucu 1 ve Karşılıklı Gol Var tahminini tutturarak, 13.15’lik oranı bilmiş oldu.

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Misli üyesi, 145. 97’lik oran tutturarak 124 bin 183 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

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Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakalayabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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