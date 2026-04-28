44 milyon Euro'luk kaleci fiyaskosu!

#Fenerbahçe#Ederson#Süper Lig
44 milyon Euroluk kaleci fiyaskosu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 07:00

'Kurtarıcı' diye alınan Ederson, Fenerbahçe'yi en kritik maçlarda yaktı. 11 milyon Euro’ya Manchester City’den alınan ve yıllığı net 11 milyon Euro’dan 3 senelik sözleşme imzalanan Ederson, önce Rize sonra G.Saray karşılaşmalarında akıl almaz hatalar yaptı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde en büyük yatırımlarından birini kaleye yapmış ve dünyaca ünlü Ederson’u renklerine bağlamıştı. Benfica’da 5, Manchester City’de 18, Brezilya Milli Takımı ile de Copa America şampiyonlukları kazanan Sambacı’nın, ‘yılların kanayan yarası’ kaleci problemini ortadan kaldıracağı düşünülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı...

LiDERLiK FIRSATI KAÇTI

"Kurtarıcı" olsun diye getirilen Ederson, sezonun genelinde vasat bir performans sergilediği gibi, sezonun en kritik maçlarında akıl almaz hatalar yaptı. Ligin 30. haftasında Kadıköy’de oynanan Çaykur Rizespor maçının 90+8. dakikasında takımı 2-1 önde iken ceza sahasına uzun gönderilen topa gereksiz yere çıkınca golü kalesinde gören Brezilyalı’nın bu hatasıyla maç 2-2 bitti ve liderlik fırsatı kaçtı.

DERBiNiN DE KADER ADAMI

Teknik direktör Tedesco’nun buna rağmen hafta içi Türkiye Kupası’ndaki Konyaspor maçında oynattığı Ederson, önceki gün oynanan G.Saray derbisinin kader adamı oldu. Maçın 23. dakikasında ilk sarı kartını gören Sambacı, 61. dakikada takımı aleyhine verilen penaltı sonrası hakem Yasin Kol’a şiddetli itirazda bulununca 2. sarıdan kırmızı kartla ihraç edildi.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME iMZALADI

Sezonun en belki de en önemli maçında Fenerbahçe’yi 10 kişi bırakan Ederson, camianın güvenini tamamen yitirdi. Manchester City’den 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan tecrübeli kaleci, 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı kulüpten yılda 11 milyon Euro net ücret alıyor. Fenerbahçe bundan sonraki 2 sezon hiç oynatmasa bile Ederson’a 22 milyon Euro ödemek zorunda.

Hayal kırıklığı yaratan Ederson’un sezon sonu gönderilmesi gündemde.

#Fenerbahçe#Ederson#Süper Lig

