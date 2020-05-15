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GeriFutbol 42 yaşında yeni sözleşme! Montpellier'in Brezilyalı savunmacı Hilton...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 17:22,Son Güncelleme:

42 yaşında yeni sözleşme! Montpellier'in Brezilyalı savunmacı Hilton...

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42 yaşında yeni sözleşme! Montpellier'in Brezilyalı savunmacı Hilton...
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier, 42 yaşındaki savunma oyuncusu Vitorino Hilton'un sözleşmesini yeniledi.

Montpellier Kulübü, takım kaptanı Brezilyalı Hilton'un sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine 1996'da Brezilya'nın Chapecoense takımında başlayan Hilton, Fransa'da Lens ve Olympique Marsilya'da oynadıktan sonra 2011'de Montpellier'ye transfer olmuştu.

Hilton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tescil edilen Ligue 1 sezonunda takımıyla 28 maça çıkmıştı.

 

42 yaşında yeni sözleşme Montpellierin Brezilyalı savunmacı Hilton...

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