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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

41 yaşındaki Valentino Rossi, Petronas Yamaha için yarışacak

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41 yaşındaki Valentino Rossi, Petronas Yamaha için yarışacak
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın efsane pilotlarından Valentino Rossi, gelecek sezon Petronas Yamaha için mücadele edecek.

Petronas Yamaha'dan yapılan açıklamada, 41 yaşındaki İtalyan sürücü ile 2021 sezonu için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

7'si MotoGP'de olmak üzere 9 dünya şampiyonluğu bulunan ve bu sezon Monster Energy Yamaha için yarışan Rossi, motosiklet yarışlarının en başarılı isimleri arasında yer alıyor.

41 yaşındaki Valentino Rossi, Petronas Yamaha için yarışacak

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