41 yaşındaki Ildefons Lima, Sancho’yu yakalamak isterken sakatlandı

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İngiliz oyuncunun hızı karşısında çaresiz kalan Lima, Hamstring sakatlığı yaşadı ve acı içinde yerde kaldı. Milli formayı bugüne kadar 133 kez giyen tecrübeli oyuncu 32. dakikada girdiği oyundan 62. dakikada çıkmak zorunda kaldı. Maça ilk 11’de başlayan ve 77. dakikada yerini Jack Grealish’e bırakan 21 yaşındaki futbolcu Tammy Abraham’ın attığı 3. golde asisti yapan isimdi.

FRANSA İSPANYA’YI DEVİRDİ ULUSLAR LİGİ’Nİ ZİRVEDE BİTİRDİ

UEFA Uluslar Ligi’nde 2021 yılının şampiyonu, finalde İspanya’yı 2-1 yenen Fransa oldu. Milano kentindeki San Siro Stadı’nda oynanan maçta ilk golü 64’te İspanya’dan Oyarzabal atsa da iki dakika sonra Karim Benzema şık bir vuruşla skora denge getirdi. 80’de Kylian Mbappe Fransa’yı şampiyon yapan golü attı.

Üçüncülük maçındaysa ev sahibi İtalya, Belçika’yı 2-1’le geçti. Yarı finalde İspanya’ya yenilen Gök Mavililer Torino’daki karşılaşmada 46’da Barella ve 65’te penaltıdan Berardi ile iki farklı üstünlüğü yakaladı. 86’da De Ketelaere skoru belirledi.

KÖTÜ BİR TEKNİK DİREKTÖR OLABİLİRİM AMA APTAL DEĞİLİM

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Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, El Pais için Del Bosque’nin sorularına yanıtladı. Oyuncularının tüm dertlerini ve önerilerini dinlediğini söyleyen Simeone “İhtiyaçlarına bakıyorum ama sonunda ben karar veriyorum. Kötü bir tek

nik direktör olabilirim ama aptal değilim, doğru yolu, beni daha hızlı sonuca götürecek yolu arıyorum. Mesela Bielsa, çok disiplinli bir oyunu vardır en büyük gururunun sahaya giren bir oyuncunun kendisi için bir şeyler yapması olduğunu söyler” değerlendirmesini yaptı.

MBAPPE İLE DAHA İYİ OLACAĞIZ

2021 Ballon d’Or ödülünün favorilerinden biri olan Lionel Messi, PSG’ye transferi ve Mbappe hakkında France Football’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Messi, “Mbappe ile ilişkisini de değerlendiren Messi, “Çok iyi İspanyolca konuşuyor. Saha dışında da iyi bir iletişimimiz var. Sahada da birlikte oynamaya devam ettikçe daha iyi olacağız” diye konuştu

UEFA VE LİGUE 1’E YANIT VERİYORUZ, LA LİGA’YA DEĞİL

La Liga Başkanı Tebas’ın PSG hakkındaki açıklamalarına kulübün sportif direktörü Leonardo’dan sert yanıt geldi. Leonardo “La Liga Başkanı, PSG ile ilgisi yok. Neden bize saldırıyor? Biz sadece UEFA ve Ligue 1’e cevap veriyoruz, La Liga’ya değil. Birçok kişi harcanan paralar için konuşuyor. PSG’nin yüksek borcu olan diğer kulüplerden daha çok yatırım yapmadığını netleştirmek istiyorum. Parasını ödediğimiz tek oyuncu Hakimi ve büyük yetenek olan Mendes” dedi.