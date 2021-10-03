41. Londra Maratonu'nda zafer Lemma ve Jepkosgei'nin

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden aşı açıklaması: DeğişecekUğur Şahin'den aşı açıklaması: Değişecek!#Uğur Şahin
Ne yaptın Ozan Premier Lige damga vuran slalom...Ne yaptın Ozan! Premier Lig'e damga vuran slalom...#Ozan Kabak
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
Sır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre olduSır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre oldu!#ABD
MSBden Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyorMSB'den Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyor#Milli Savunma Bakanlığı
Koronavirüs rehberinde güncelleme İki grubun karantina süreleri kısaltıldıKoronavirüs rehberinde güncelleme! İki grubun karantina süreleri kısaltıldı#Koronavirüs
Canlı | Fenerbahçenin 11i belli oldu Pereiradan sürpriz...Canlı | Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Pereira'dan sürpriz...#Fenerbahçe
İsyan ettiren görüntü Sosyal medyada paylaşılınca harekete geçildiİsyan ettiren görüntü! Sosyal medyada paylaşılınca harekete geçildi#İstanbul
Ezber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecekEzber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecek!#İngiltere
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
Geri dönmeye çaba gösteriyorum'Geri dönmeye çaba gösteriyorum'#Canan Ergüder
Okulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkatOkulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkat!#Çocuk Sağlığı
Hey Ricky Martin sana ne olduHey Ricky Martin sana ne oldu?#Ricky Martin
Çok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdüÇok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdü!#Teoman
Dev şirkette istifa depremi Başkan koltuğu bıraktı...Dev şirkette istifa depremi! Başkan koltuğu bıraktı...#Mitsubishi
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

41. Londra Maratonu'nda zafer Lemma ve Jepkosgei'nin

#Londra Maratonu#Sisay Lemma#Joyciline Jepkosgei
41. Londra Maratonunda zafer Lemma ve Jepkosgeinin

41. Londra Maratonu'nu, erkeklerde Etiyopyalı Sisay Lemma, kadınlarda ise Kenyalı Joyciline Jepkosgei kazandı.

Haberin Devamı

Tokyo, Berlin, Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.

Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 4 dakika 1 saniyelik derecesiyle Sisay Lemma aldı. 30 yaşındaki atlet, geçen yıl 3'üncü olduğu yarışta zirveye çıktı. Kenya'dan Vincent Kipchumba, 2.04.28'lik zamanıyla 2'nciliği, bir diğer Etiyopyalı Mosinet Geremew ise 2.04.41 ile 3'üncülüğü elde etti.

41. Londra Maratonunda zafer Lemma ve Jepkosgeinin

Kadınlarda 2.17.43'lük süresiyle finişe ilk gelen Kenyalı Joyciline Jepkosgei, şampiyonluğa ulaştı. Etiyopyalı sporculardan Degitu Azimeraw 2.17.58 ile 2'nci, Ashete Bekere de 2.18.18 ile 3'üncü oldu.

41. Londra Maratonunda zafer Lemma ve Jepkosgeinin

Haberle ilgili daha fazlası:
#Londra Maratonu#Sisay Lemma#Joyciline Jepkosgei