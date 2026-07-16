40 yılda bir gelen yetenek: Mason Greenwood

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood çocukluk yıllarından itibaren Manchester United altyapısında büyüdü. Gelişimini izleyenler ona büyük hayranlık duyuyordu. Manchester United kulübü onu neslinin en büyük yeteneklerinden biri olarak görüyordu.

Teknik kapasitesi, iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi ve golcülüğü onun çok özel bir yere sahip olmasını sağlıyordu. Bu özellikleri sayesinde Thierry Henry ve Robin Van Persie gibi yıldızlarla kıyaslanıyordu. Saha içindeki yeteneğiyle uzun yıllar saha dışındaki davranış sorunları tolere edildi. Wayne Rooney’den sonra akademiden çıkan, yetenekleri tartışmasız, saf bir golcü olarak nitelendiriliyordu.

İKİ AYAĞINI DA AYNI KALİTEDE KULLANIYOR

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Onun için yazılan raporlarda şu noktalara dikkat çekiliyordu;

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· İki ayağını da aynı şekilde ve kalitede kullanabiliyor.

· Çok az dokunuşla gol pozisyonu yaratabiliyor.

· Bitiricilik konusunda yaşıtlarının çok ilerisinde

· Savunmacılar için durdurulması en zor oyunculardan biri.

United onu uzun yıllar boyunca hazırladı. Planlamalar hep Mason Greenwood üzerine yapıldı. Ancak saha dışı problemleri beklenenden de erken başladı. Greenwood’un en büyük problemi disiplinsizlik ve otoriteye karşı takındığı tavırdı. Çevresindekileri dinlemiyor, kendini dokunulmaz olarak görüyordu.

GETAFE’DE YENİDEN HAYAT BULDU

Greenwood'un saha dışında karıştığı olaylar ve yaşadığı dava süreci United’ı büyük bir ikilemin içinde bıraktı. United böyle bir yeteneği kaybetmek istemese de gerek sponsor gerekse kamuoyu baskısı kulübü bir karar vermeye zorladı. Aylar süren soruşturma ve görüşmelerin ardından Greenwood’un kariyerine başka bir kulüpte devam etmesinin en sağlıklı karar olacağı fikrine varıldı. 2023 yazında Greenwood, Getafe’ye kiralandı. İlk haftalarda yoğun protestolarla karşılaşsa da sahada eskisi gibiydi. 33 lig maçında 8 gol attı, 6 da asist yaptı. Sezon sonunda kulübün en iyi oyuncularından biri olarak gösterildi. Bu performansa rağmen United geri dönüşüne izin vermedi.

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MARSILYA’DA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

2024 yazında yaklaşık 25 milyon Euro bonservisle Olympique Marsilya’ya transfer oldu. Teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde kariyerinin en parlak dönemini geçirdi. İlk sezonunda 36 resmi maçta 22 gol, 6 asiste imza attı. . Takımın doğal lideri haline geldi ve Avrupa’nın önemli kulüpleri yeniden oyuncuyu gündemine aldı. Yine de hücumdaki yeteneklerine rağmen savunma yönünün yetersiz olması ve takıma bu anlamda destek vermemesi en çok eleştirildiği konuların başında geliyordu. Geçmişteki suçlamalar nedeniyle imajı büyük zarar görse de sahadaki oyunuyla kendini göstermeye devam etti. 2024-25’te de tüm kulvarlarda 45 maça çıkarken 26 gol, 11 asistle yıldızlaştı.

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HER KULÜPTE DAHA DA GELİŞTİ

Ole Gunnar Solskjaer onun savunma ve oyun kurulumuna katkısını önemsemiyordu. Sadece gol atmasını istiyordu. Getafe’de Jose Bordalas ile rakip savunmayı takip eden, ikili mücadeleler yapan ve şut çekmekten çok topu saklayarak takım arkadaşlarına destek veren bir oyuncuya dönüştü. Fiziksel olarak çok daha güçlü hale geldi.

DAHA PARLAYABİLİR

Marsilya'da ise Roberto De Zerbi ile rakip savunmaları üzerine çekip, pas opsiyonlarını değerlendirirken, bitiriciliğinin yanına asist özelliğini ekledi. Takımın lideri oldu, komple bir oyuncuya dönüştü. Şimdi İsmail Kartal, çalkantılı günler sonrası yeniden büyük bir sıçrama yapan bu yeteneği daha da parlatma ve şampiyonluk için kullanma şansına sahip.

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MASON GREENWOOD İÇİN NE DEDİLER?

"ONA YARIM METRE BIRAKIN GOLÜNÜ ATAR"

Ole Gunnar Solskjaer: O, gördüğüm en iyi bitiricilerden biri. Sağ ayağı mı daha iyi, sol ayağı mı, gerçekten bilmiyorum. Mason’a ceza sahasında yarım metre alan bırakırsanız gol atar.

"OLAĞANÜSTÜ BİR KALİTEYE SAHİP"

Jose Bordalas: Olağanüstü bir kaliteye sahip. Her geçen hafta daha iyi oluyor. Takım arkadaşları tarafından çok seviliyor. Çalışma isteği bizi çok etkiledi.

"BÜYÜK BİR FORVETİN SAKİNLİĞİNİ TAŞIYOR"

Alex Ferguson: En beğendiğim genç futbolculardan biri Mason Greenwood. Bana göre üst düzey bir oyuncu olacak. Büyük bir forvetin sakinliğine ve soğukkanlılığına sahip. Şutları her zaman kaleye isabet ediyor. Bu onun harika nitelikler taşıdığını gösteriyor.