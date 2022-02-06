40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'ten flaş karar! Milan yöneticisi açıkladı...

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Milan'ın 40 yaşındaki İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, ilerleyen yaşına rağmen futbola devam etmek istiyor.

Inter ile oynanan derbi öncesinde açıklamalarda bulunan Milan Futboli Direktörü Paolo Maldini, İsveçli forvetin futbol oynamaya devam etmek istediğini söyledi.

"Zlatan ne istediğini biliyor" diyen Maldini, "Hiçbir şekilde kandırmıyor. Milan ile olan anlaşmasının ne olabileceğini biliyor. Devam etmek istiyorsa, bunun söyleyecek ilk kişi kendisi olacak. Onun fikri futbola devam etmek. Zlatan, bu takım için asla yük olmayacak. Aksine, bir destek ve kaynak olacak" ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibini 40 yaşındaki forvete yeni sözleşme önerip önermeyeceği merak konusu oldu.

İsveçli golcü, Juventus'a karşı oynadığı maçta aşil tendonundan sakatlık yaşamış ve 30 dakikadan kısa bir süre sonra sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

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40 yaşındaki İsveçli yıldız, bu sezon 19 maçta forma giydi ve 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.