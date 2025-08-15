×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

40 milyon euro yetmedi! İşte Galatasaray'ın Barış Alper planı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Transfer
40 milyon euro yetmedi İşte Galatasarayın Barış Alper planı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 10:19

Suudi Arabistan kulübü NEOM, Barış Alper Yılmaz için el artırdı. Araplar, Galatasaray’a 40 milyon euro, Barış’a da senelik 10 milyon euro tutarındaki teklifi sözlü olarak iletti. Sarı-Kırmızılılar bu teklife de sıcak bakmıyor.

Haberin Devamı

Barış Alper Yılmaz transfer gündemindeki yerini koruyor. Milli yıldızı bir süre önce gözüne kestiren Suudi Arabistan kulübü NEOM, iki tarafa da sözlü olarak teklifini iletti. Araplar, Galatasaray’a 40 milyon euro bonservis bedeli, oyuncuya da senelik 10 milyon euro net maaş önerdi.

50 MİLYON EURO

Avrupa kulüplerinden de teklifler alan Barış Alper Yılmaz, transfer konusunda kararı tamamen Galatasaray yönetimine bırakmış durumda. Sarı-Kırmızılı yönetim ise 40 milyon euroya da sıcak bakmadı. Yöneticilerin kendi aralarında yaptıkları toplantıda Barış’a en az 50 milyon euroluk bir fiyat biçtikleri öğrenildi.

Gözden KaçmasınGalatasarayda yaprak dökümü 3 ayrılık birdenGalatasaray'da yaprak dökümü! 3 ayrılık birdenHaberi görüntüle

EĞER AYRILIRSA...

Ancak NEOM veya bir başka kulüp olur da Galatasaray’ın istediği rakamlara çıkar da bu ayrılık gerçekleşirse, Galatasaray’da B planının devreye girebileceği bildirildi. Bu da Ederson transferinin rafa kaldırılması, kaleye Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ın alınması, Barış’tan boşalan pozisyona da dünyaca ünlü bir yabancı star transfer edilmesi yönünde. Ancak bu plan şimdilik tamamen söylenti olarak değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Transfer

BAKMADAN GEÇME!