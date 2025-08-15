40 milyon euro yetmedi! İşte Galatasaray'ın Barış Alper planı

Haberin Devamı

Barış Alper Yılmaz transfer gündemindeki yerini koruyor. Milli yıldızı bir süre önce gözüne kestiren Suudi Arabistan kulübü NEOM, iki tarafa da sözlü olarak teklifini iletti. Araplar, Galatasaray’a 40 milyon euro bonservis bedeli, oyuncuya da senelik 10 milyon euro net maaş önerdi.

50 MİLYON EURO

Avrupa kulüplerinden de teklifler alan Barış Alper Yılmaz, transfer konusunda kararı tamamen Galatasaray yönetimine bırakmış durumda. Sarı-Kırmızılı yönetim ise 40 milyon euroya da sıcak bakmadı. Yöneticilerin kendi aralarında yaptıkları toplantıda Barış’a en az 50 milyon euroluk bir fiyat biçtikleri öğrenildi.

EĞER AYRILIRSA...

Ancak NEOM veya bir başka kulüp olur da Galatasaray’ın istediği rakamlara çıkar da bu ayrılık gerçekleşirse, Galatasaray’da B planının devreye girebileceği bildirildi. Bu da Ederson transferinin rafa kaldırılması, kaleye Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ın alınması, Barış’tan boşalan pozisyona da dünyaca ünlü bir yabancı star transfer edilmesi yönünde. Ancak bu plan şimdilik tamamen söylenti olarak değerlendiriliyor.

Haberin Devamı