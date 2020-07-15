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Futbol
Haber Giriş: 15.07.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

40 liralık iddaa kuponu yaptı, 90+1'de 2.269 TL kazandı!

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40 liralık iddaa kuponu yaptı, 90+1'de 2.269 TL kazandı!
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Liglerde son haftalara yaklaşırken karşılaşmalardaki heyecan da son düdüğe kadar sürüyor. 40 liralık iddaa kuponu yapan bir Misli.com üyesi, 5 maçlık kuponunda 3 maçı cebe koymuştu... Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise 2 ayrı maçtan gelen gollerle birlikte tam 2.269 lira kazandı!

Bu bir ilandır

Süper Lig'de hem şampiyonluk hem de kümede kalma savaşı tüm hızıyla sürüyor.

İtalya'da ise Juventus'a yaklaşmaya çalışan Atalanta'nın ortaya koyduğu futbol taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamış durumda...

Ve Yunanistan! CAS'tan dönen puan silme kararları sonrası hem Şampiyonlar Ligi potası kızıştı, hem de alt lige düşmemek için çırpınan takımların maçları nefes kesmeye başladı...

Geçtiğimiz hafta 10 iddaa kuponu ile 51.950 TL kazanan KPLNMalatyaspor bizleri hayrete düşürmüştü!

1 haftada 10 iddaa kuponu tutturdu, 51.950 TL kazandı
1 haftada 10 iddaa kuponu tutturdu, 51.950 TL kazandı!

5 MAÇLIK İDDAA KUPONU YAPTI, 40 LİRA YATIRDI! 90+1'DE 2.269 LİRA KAZANDI...

5 maçlık iddaa kuponu yapan "sytr1978" adlı Misli.com üyesi, dakikalar 90'u gösterdiğinde 3 maçı cebe atmıştı ancak kuponda hala bekleyen 2 maçı vardı. Umutlar tükeniyordu...

Önce Sassuolo'dan haber geldi!

Francesco Caputo 90+1'de skoru 2-1'e getirirken, "Deplasman 1.5 ÜST" tercihi de kazanıyordu...

Son haber de Göztepe'den geldi!

Alpaslan Öztürk 90+1'de skoru 3-1'e getirdi ve "KG VAR" tercihi de kazandı...

5 maç, 40 misli, 2 farklı maçta 90+1'de gelen goller ve 2.269 lira kazanç!

İşte o kupon...

40 liralık iddaa kuponu yaptı, 90+1de 2.269 TL kazandı

 

40 liralık iddaa kuponu yaptı, 90+1de 2.269 TL kazandı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

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