40 liralık iddaa kuponu yaptı, 90+1'de 2.269 TL kazandı!

Bu bir ilandır

Süper Lig'de hem şampiyonluk hem de kümede kalma savaşı tüm hızıyla sürüyor.

İtalya'da ise Juventus'a yaklaşmaya çalışan Atalanta'nın ortaya koyduğu futbol taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamış durumda...

Ve Yunanistan! CAS'tan dönen puan silme kararları sonrası hem Şampiyonlar Ligi potası kızıştı, hem de alt lige düşmemek için çırpınan takımların maçları nefes kesmeye başladı...

Geçtiğimiz hafta 10 iddaa kuponu ile 51.950 TL kazanan KPLNMalatyaspor bizleri hayrete düşürmüştü!

5 MAÇLIK İDDAA KUPONU YAPTI, 40 LİRA YATIRDI! 90+1'DE 2.269 LİRA KAZANDI...

5 maçlık iddaa kuponu yapan "sytr1978" adlı Misli.com üyesi, dakikalar 90'u gösterdiğinde 3 maçı cebe atmıştı ancak kuponda hala bekleyen 2 maçı vardı. Umutlar tükeniyordu...

Önce Sassuolo'dan haber geldi!

Francesco Caputo 90+1'de skoru 2-1'e getirirken, "Deplasman 1.5 ÜST" tercihi de kazanıyordu...

Son haber de Göztepe'den geldi!

Alpaslan Öztürk 90+1'de skoru 3-1'e getirdi ve "KG VAR" tercihi de kazandı...

5 maç, 40 misli, 2 farklı maçta 90+1'de gelen goller ve 2.269 lira kazanç!

İşte o kupon...

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