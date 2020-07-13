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HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri40 liralık iddaa kuponu ile 90+1'de kazandı! 5 maça 2.269 lira...
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Futbol
Haber Giriş: 13.07.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

40 liralık iddaa kuponu ile 90+1'de kazandı! 5 maça 2.269 lira...

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40 liralık iddaa kuponu ile 90+1'de kazandı! 5 maça 2.269 lira...
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Liglerde sona yaklaşırken maçlardaki heyecan da son düdüğe kadar sürüyor. 40 liralık iddaa kuponu oynayan bir Misli.com üyesi, 5 maçlık kuponda 3'ü cebe koymuştu... 90+1'de 2 ayrı maçtan gelen gollerle 2.269 lira kazandı!

Bu bir ilandır

Süper Lig'de hem şampiyonluk hem de kümede kalma savaşı tüm hızıyla sürüyor.

İtalya'da Juventus'a yaklaşmaya çalışan Atalanta'nın ortaya koyduğu futbol da taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor.

Ve Yunanistan! CAS'tan dönen puan silme kararları sonrası hem Şampiyonlar Ligi potası kızıştı, hem de alt lige düşmemek için çırpınan takımların maçları nefesleri kesmeye başladı...

Geçen hafta 10 iddaa kuponu ile 51.950 TL kazanan KPLNMalatyaspor bizleri hayrete düşürmüştü!

1 haftada 10 iddaa kuponu tutturdu, 51.950 TL kazandı
1 haftada 10 iddaa kuponu tutturdu, 51.950 TL kazandı!

5 MAÇLIK İDDAA KUPONU YAPTI, 40 LİRA YATIRDI! 90+1'DE 2.269 LİRA KAZANDI...

5 maçlık iddaa kuponu yapan "sytr1978" adlı Misli.com üyesi, dakikalar 90'u gösterdiğinde 3 maçı cebe atmıştı ancak kuponda hala bekleyen 2 maçı vardı.

Önce Sassuolo'dan haber geldi! Francesco Caputo 90+1'de skoru 2-1'e getirirken, "Deplasman 1.5 ÜST" tercihi de kazanıyordu...

Son haber de Göztepe'den geldi! Alpaslan Öztürk 90+1'de skoru 3-1'e getirdi ve "KG VAR" tercihi de kazandı...

5 maç, 40 misli, 90+1'de gelen gollerle 2.269 lira kazanç!

İşte o kupon...

40 liralık iddaa kuponu ile 90+1de kazandı 5 maça 2.269 lira...

 

40 liralık iddaa kuponu ile 90+1de kazandı 5 maça 2.269 lira...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

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