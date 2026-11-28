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Avrupa kupalarında Türk takımları tarihi bir haftayı geride bıraktı, zira sahaya çıkan dört temsilcimiz de maçlarını kazandı. Şu tabloda Türkiye, 2026-27 sezonunda Avrupa kupalarının en başarılı beşinci ülkesi durumunda. Sezona 5 takımla başlayıp 4 takımla devam eden Türkiye, şu ana kadar toplam 47.500 puan topladı. Bu da takım başına ortalama 9.500 puan anlamına geliyor.

İLK 2 ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

Ülkemiz bu sezonun takım başı puan sıralamasında İngiltere, Portekiz, Belçika ve Almanya’nın ardından beşinci durumda... Kulüplerimizin üstün performansı sayesinde, 8 takımla devam eden İspanya, 7’şer takımlı İtalya ve Fransa, 6 takımlı Hollanda’yı da geride bıraktık.

Eğer puan ortalamasında sezon sonunda ilk 2’de yer alabilirsek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne fazladan bir takımla gireceğiz. Gerçekleşme ihtimali düşük olan hakkı elde ettiğimiz takdirde lig şampiyonumuz ve ikinci doğrudan, üçüncü takım ise elemeler yoluyla Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasına katılabilecek.

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2026-27 SEZONU AVRUPA KUPALARI ÜLKE ORTALAMALARI

HOLLANDA İLE FARKI ERİTİYORUZ

Son 5 sezonda toplanan puanların dikkate alındığı ve Avrupa kupalarına katılım sayısının belirlendiği UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye hala 9’uncu ancak 8’inci Hollanda ile fark biraz daha kapandı. Hollanda’nın 57.395 puanı bulunurken Türkiye 54.675 puanla takipte.

Bununla birlikte bu sezon Hollanda’yı geçmek zor. Zira bu ülkenin ekipleri kalan hiçbir maçlarını kazanamasalar bile takımlarımızın en az 7 galibiyet alması gerekiyor. Zaten 8’inci olsak dahi 2028-29 sezonunda Avrupa’ya göndereceğimiz takım sayısında bir artış veya sonraki turlardan başlama avantajımız olmayacak.

YUNANİSTAN YAKIN TAKİPTE

UEFA Ülke Puanı sıralamasında hemen arkamızda yer alan Yunanistan ile aramızdaki fark ise oldukça fazla. Komşu, 47.612 puanda ve bizi yakalaması mucizelere bağlı. Ancak sezon sonunda silinecek 2022-23 puanları nedeniyle yeni sezona girerken Yunanistan’la aramızdaki puan farkı eriyecek.

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BEŞİKTAŞ’IN UEFA GELİRİ 10 MİLYON EURO’YU AŞTI

Hapoel Beer Sheva’yı 2-1 yenen Beşiktaş’ın UEFA’dan elde ettiği gelir 10 milyon 160 bin Euro’ya ulaştı. Ön eleme ve play-off’ta geçilen üç tur, katılım bedeli ve yayın pazarı payı olarak toplam 8 milyon 660 bin Euro alan Kartal, lig aşamasında elde ettiği 3 galibiyet, 1 beraberliğin ödülü olarak da 1.5 milyon Euro kazandı.

ÜÇ KULÜP SIRALAMADA YÜKSELDİ

UEFA kulüpler sıralamasında bu hafta Galatasaray 1, Beşiktaş 2, Trabzonspor 3 basamak yükseldi. Fenerbahçe 25. basamaktaki yerini korurken en yüksekteki Türk takımı durumunda. Galatasaray 44, Başakşehir 98, Beşiktaş 107, Trabzon 129. sırada yer alıyor. Listenin 1. sırasında Bayern Münih bulunuyor.

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