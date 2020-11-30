4 maçtır kazanamayan Sivasspor'un konuğu 3 maçtır kaybetmeyen Göztepe! iddaa'nın favorisi ise...

Bu bir ilandır

SİVASSPOR

- Milli ara sonrası Fatih Karagümrük ile yenişemeyen Sivasspor, geçtiğimiz hafta arası Karabağ karşısında 3-2 kazanıp Avrupa Ligi'nde 6 puana ulaşmıştı.

- 14 günlük karantina süreci sona eren tecrübeli eldiven Muammer Yıldırım takımla son çalışmada yer aldı, maç kadrosunda da kendine yer bulacaktır.

- Büyük umutlarla transfer edilen Jorge Felix'in sakatlığı henüz geçmezken, TD Rıza Çalımbay tam 4 önemli isimden de koronavirüs nedeniyle faydalanamayacak!

- Sakatlık sonrası bir de koronavirüsle uğraşan Ziya Erdal ile Fayçal Fajr, Erdoağn Yeşilyurt ve Hakan Arslan gibi kadronun kritik parçaları bu hafta görev yapamayacak.

GÖZTEPE

- Kasımpaşa ve BB Erzurumspor beraberlikleri sonrası Ankarügücü'nü deviren Göztepe ise, kupada da Kırklarelispor'u devirip adını 5. tura yazdırmıştı.

- İzmir'in sarı-kırmızılı ekibinde Alpaslan Öztürk iyileşti ve deplasman kafilesinde yer aldı. Brown Ideye, Sivas'a götürülmedi.

- Takımda şu ana kadar rapor edilen toplam 6 koronavirüs vakası mevcut fakat oyuncuların kim olduğu bilinmiyor.

- Bu nedenle Türkiye Kupası maçında forma giymeyen Obinna Nwobodo, Marko Mihojevic ve Cherif Ndiaye'nin durumları belirsizliğini koruyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor'un ligdeki son 3 maçında "karşılıklı goller" izledik.

- Göztepe'nin bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçın tamamı "beraberlik" ile sonuçlanırken, tüm maçlarda aynı zamanda "2.5 ALT" tercihi kazandırdı.

- Bundan önceki 3 sezon, Süper Lig'de oynadıkları toplam 6 maçta Göztepe sahadan 3 kez galibiyetle ayrılmasını bildi. (2 Sivasspor galibiyeti - 1 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sivasspor Kazanır" oldu!

%16'lık kesim Yiğidolar'ın 4 maçlık 3 puan hasretine son vereceğini düşünüyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Sivasspor'un 4 Eylül Stadı, 19 Mayıs'ta müthiş bir coşkuya ev sahipliği yapmıştı! İzleyelim...