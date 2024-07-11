4 maçlık iddaa kuponu yaptı, 45 dakikada 103 bin 372 TL kazandı

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Futbolseverler yazın tadını birbirinden keyifli turnuvalar ve liglerle Misli’de çıkarmaya devam ediyor.

EURO 2024’te heyecan zirve yapmış durumdayken; Copa America ve Wimbledon’da da müthiş maçlar İddaacıları bekliyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde de 1. Eleme Turu maçlarının başlamasıyla birlikte Misli’de normal sezon aratmayacak bir maç programı yer alıyor.

Misli üyeleri de bu dolu dolu programla kazanmaya devam ediyor…

Bir Misli üyesi dün yaptığı ve EURO 2024, Finlandiya 2. Lig ile hazırlık maçlarından oluşturduğu 4 maçlık kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle paylaştı. Üye sadece ilk yarı seçeneklerine oynayarak toplamda 119.95 oranlı bir kupon yapmış oldu.

Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

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Siz de hemen Misli’ye üye olarak EURO 2024 başta olmak üzere pek çok lig ve turnuvadaki maçlara “Şampiyon Oran” farkıyla daha yüksek oranlarla oynayabilir; maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz.

Misli, yeni üyelerine anında 50+50 TL kazanma şansı da sunuyor.

Gol tercihlerinde yanılmadı, yüksek oranlar yakaladı

Misli üyesi, Finlandiya 2. Ligi’nde oynanan Jippo – Japs maçına “İlk Yarı 1.5 Üst” tercihinde bulundu. İlginç bir şekilde aynı oyuncu tarafından 28 ve 29. dakikada gelen gollerle üye 2.16’lık orana tik atmış oldu.

Dinamo Zagreb ile CSKA Sofya arasında oynanan hazırlık maçına “İlk Yarı Karşılıklı Gol Var” oynayan üye, ilk 45 dakikada iki takımdan da gol beklemeye başladı. Bu maçın ilk yarısı da 29 ve 39’da atılan karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı. Bu tercihin oranı ise 3.65’ti.

Kupondaki diğer hazırlık maçında ise Schalke 04 ile Midtjylland kozlarını paylaştı. Misli üyesi bu maçta da iki takımın ilk yarıda gol atacağını tahmin etti. Maç üye adına oldukça rahat geçti. Schalke dakikalar 15’i gösterirken öne geçse de Midtjylland da cevap vermekte gecikmedi ve 21. dakikada skoru 1-1’e getirdi. Misli üyesi 21 dakika içinde 2.96 oranı tutturmuş oldu.

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Hollanda – İngiltere yarı finalinde 5.14 oranlı tercih

EURO 2024’te dün oldukça keyifli bir maça sahne olan Hollanda – İngiltere karşılaşmasında iki ekip adını finale yazdırmak için karşı karşıya gelmişti. Misli’de “En Yüksek Oranlar” ile yer alan maçta üye de 5.14 oranıyla “İlk Yarı Karşılıklı Gol Var” seçeneğini tercih etti.

Oldukça hızlı başlayan maçta Hollanda, 7. dakikada Xavi Simons ile öne geçse de İngiltere de rakibine 18. dakikada Harry Kane’nin attığı penaltı golüyle karşılık verdi. Üyenin tercihi sadece 18 dakikada tutmuş oldu.

İngiltere, 90+1’de Watkins’in ayağından bulduğu golle Hollanda’yı 2-1 mağlup ederek finalde İspanya’nın rakibi olmayı başardı.

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İspanya ile İngiltere 14 Temmuz Pazar günü saat 22.00’de EURO 2024 finalinde karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma da yine “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile Misli’de olacak.

Misli üyesi 4 maçlık kuponuyla 119.95 oran tutturdu ve 103 bin 372 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

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İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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