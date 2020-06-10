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GeriFutbol 4 maçlık iddaa kuponu ile 1.505 TL kazandı! 90+1'de kendi kalesine...
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Futbol
Haber Giriş: 10.06.2020 - 17:39,Son Güncelleme:

4 maçlık iddaa kuponu ile 1.505 TL kazandı! 90+1'de kendi kalesine...

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4 maçlık iddaa kuponu ile 1.505 TL kazandı! 90+1'de kendi kalesine...
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Uzatmalarda atılan golle kazanan kuponu kim sevmez ki? Hele o gol, bir de rakip takım oyuncusundan kendi kalesine olursa... 4 maçlık iddaa kuponu yapan Misli.com üyesi "gizemli12", 90+1'de kendi kalesine atılan golle 1.505 TL kazandı!

Bu bir ilandır

Kupon tutturmak sanatsa, 90+'larda gelen golle kupon tutturmak bir başyapıt diyebilir miyiz?

Peki o son anlarda gelen golü, rakip takım oyuncusu kendi kalesine attıysa... İyice tadından yenmez!

4 maçlık iddaa kuponu yapan Misli.com üyesi "gizemli12" önce Polonya'dan kazandı, arkasından Almanya 2. Lig ve Almanya Basketbol Ligi maçlarını doğru tahmin etti.

Kupon da son maça kaldı...

Gil Vicente'nin Famalicao'yu konuk ettiği maçta 4. hakem 6 dakikalık uzatmayı gösterdiğinde skor 1-2'ydi, kuponda ise "3.5 ÜST" vardı.

Gil Vicente atağa kalkmak isterken topu kaptırdı, top sağ tarafa Goncalves'e doğru açıldı. O da bekletmeden içeri kesti ve Banguera'ya çarpan top ağlarla buluştu - 1.505 TL cepte!

İşte o kupon...

4 maçlık iddaa kuponu ile 1.505 TL kazandı 90+1de kendi kalesine...

 

4 maçlık iddaa kuponu ile 1.505 TL kazandı 90+1de kendi kalesine...

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

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