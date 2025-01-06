4. Lig kulübü Trent Alexander-Arnold'u reddetti! Olay paylaşım: 'Hayır, iyiyiz'

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Premier Lig'de iki büyük takımın mücadelesine ev sahipliği yapan Anfield'da puanlar paylaşıldı. Bu sezon fırtına gibi esen lider Liverpool, beklentileri karşılayamayan Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. Liverpool bu sezon evinde 3.kez puan kaybı yaşadı.

Lisandro Martinez ile öne geçen United üstünlüğünü koruyamadı ve Cody Gakpo ile Mohamed Salah'ın attığı gollerle Liverpool 2-1 öne geçti. Ancak Liverpool, Amad Diallo'nun golüne engel olamayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

ROY KEANE'DEN TRENT İÇİN OLAY ELEŞTİRİ

Liverpool'un yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold mücadele sonrası tepkilere maruz kalırken bu performansının sebebinin transfer dedikoduları olduğu iddia edildi.

Yıldız sağ bekin gelecek 5 yıl için İspanyol devi Real Madrid ile sözleşme imzalamasının an meselesi olduğu konuşulurken eski Manchester United efsanesi ve Sky Sports yorumcusu Roy Keane, Trent'e ağır eleştiride bulundu.

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Roy Keane açıklamasında, "Real Madrid'e gideceği konuşuluyor ancak savunma performansına bakılırsa daha çok Tranmere Rovers'a (İngiltere 4. Lig takımı) gidecek gibi duruyor. Daha iyisini yapması gerekiyor. İleride ne kadar iyi olacağından bahsediyoruz ama bugün savunma yapmıyor." ifadelerini kullandı.

4. LİG EKİBİNDEN PAYLAŞIM: 'HAYIR, İYİYİZ'

4.lig ekibi Tranmare Rovers ise resmi X hesabından Roy Keane'in eleştirisine esprili bir gönderiyle yanıtladı.

Kulübün sağ bek oyuncusu Cameron Norman'ın fotoğrafının paylaşıldığı paylaşımda şu ifadeye yer verildi: "Trent'mi, Roy? Hayır iyiyiz, teşekkürler."

Yapılan paylaşım, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

PİYASA DEĞERİ VE BU SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 1 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.