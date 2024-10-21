4 gollü maçta puanlar paylaşıldı

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Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Ali Dere’nin orta şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

8. dakikada Abazaj’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında Halil Can Aydın’ın vuruşunda kaleci Ekrem Kılıçarslan’ın kurtarışı sonrası savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

10. dakikada sağ taraftan Aliou Traore’nin yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Moustapha Camara’nın vuruşunda kaleci Ekrem Kılıçarslan’ın kurtarışı sonrası altıpas üzerinde topu önünde bulan Mame Diouf’un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

25. dakika Pinchi’nin pasında topla buluşan Mame Faye, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

38. dakikada sol taraftan Mücahit Albayrak’ın yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Mame Faye’nin kafa vuruşunda savunmada Ali Dere’ye çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

65. dakikada sol kanattan Alper Karaman’ın yaptığı ortada seken topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Junior Fernandes’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Metin Uçar’da kaldı.

81. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Malaly Dembele’nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ekrem Kılıçarslan kontrol etti.

85. dakikada sol kanattan Süleyman Luş’un yaptığı ortada altıpas üzerinde müsait pozisyonda Mame Diouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

90+7. dakikada sağ taraftan Uğur Kaan Yıldız’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Malaly Dembele’nin kafa vuruşu sonrası altıpasın sol tarafında topu önünde bulan Oğuzhan Ayaydın vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

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Hakemler:Ömer Faruk Gültekin, Sabri Öğe, Mehmet Akpınar

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert, Nzaba, Mücahit Albayrak, Laine, Ryan Jack (Sefa Narin dk. 82), Mame Faye (Sakıb Aytaç dk. 88), Alper Karaman (Jair dk. 88), Pinchi (Ertuğrul İdris Furat dk. 82), Catakovic (Junior Fernandes dk. 64)

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Altar Han Hidayetoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Berkay Aydoğmuş

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Moustapha Camara, Uğur Kaan Yıldız, Steven Caulker, Arda Şengül, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 46), Halil Can Ayan (Orhan Nahırcı dk. 46), Abazaj (Oğuzhan Ayaydın dk. 46), Erkam Develi, Aliou Traore (Malaly Dembele dk. 75), Mame Diouf

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Rroca, Görkem Bitin, Recep Taşbakır, Yılmaz Basravi

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Mame Faye (dk. 25), Ali Dere (dk. 38 k.k.) (Esenler Erokspor), Mame Diouf (dk. 10), Oğuzhan Ayaydın (90+7) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Mame Faye, Nzaba, Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor), Ali Dere, Moustapha Camara, Oğuzhan Ayaydın (Ankara Keçiörengücü)

(EG-İYA-S)