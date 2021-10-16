4 gollü maçta lider Ümraniye, Eyüpspor'a takıldı

TFF 1. Lig'in 9. haftasındaki Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor maçı 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Ogün Kamacı
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Yiğithan Güveli, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 76 Mrsic), Onur Ayık (Dk. 65 Napoleoni), Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Emre Nefiz), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 76 Serkan Göksu), Del Valle (Dk. 65 Kehinde), Camara
Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz, Timur Temeltaş (Dk. 79 Enes Keskin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 79 Cenk Ahmet Alkılıç), Kozulj (Dk. 66 Mikail Okyar), Dibba (Dk. 90 3 Stancu), Umut Bulut (Dk. 90 3 Mete Kaan Demir)
Goller: Dk. 18 Camara, Dk. 75 Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 19 ve 43 (Penaltıdan) Umut Bulut (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Bülent Uzun, Dk. 80 Umut Bulut, Dk. 84 Bekir Yılmaz (Eyüpspor), Dk. 67 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 79 Oğuz Gürbulak (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
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