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4 gollü maçta Inter takıldı, yarışta yara aldı! Hakan Çalhanoğlu...

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#Inter#Serie A#Bologna
4 gollü maçta Inter takıldı, yarışta yara aldı Hakan Çalhanoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 01:02

İtalya Serie A 19. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, konuk ettiği Bologna ile 2-2 berabere kaldı.

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İtalya Serie A 19. hafta maçında Inter, sahasında Bologna ile kozlarını paylaştı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Inter'in gollerini 19. dakikada Denzel Dumfries ve 45+1. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Bologna'ya 1 puanı kazandıran golleri ise 15. dakikada Santiago Castro ve 64. dakikada Emil Holm attı.

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Simone Inzaghi'nin Inter'i ligde 6 maç sonra puan kaybetti ve 44 puanla 2. sırada yer aldı. Bologna ise 30 puana yükselerek 8. basamakta yer aldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Empoli'yi konuk edecek. Bologna ise Monza'yı ağırlayacak.

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