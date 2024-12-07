4 gollü maçta Barcelona 90+4'te yıkıldı! Hansi Flick'in kırmızı kart gördü

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İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona, Real Betis'e konuk oldu.

Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadelede Barcelona, 90+4. dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Barcelona'nın gollerini 39. dakikada Robert Lewandowski ve 82. dakikada Ferran Torres kaydetti. Real Betis'in golleri ise 68. dakikada Giovani Lo Celso ve 90+4. dakikada Assane Diao'dan geldi.

Barcelona'da Teknik Direktör Hansi Flick, Real Betis'in VAR uyarısıyla kazandığı penaltıya yaptığı itirazlar sonrası 66. dakikada kırmızı kart gördü.

Son 5 maçının 4'ünde puan kaybeden Katalan ekibi, 2 maç fazlasıyla puanını 38 yaptı ve Real Madrid'in 5 puan önünde lider durumda yer aldı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Real Betis ise puanını 21 yaptı ve 11. sırada yer aldı.