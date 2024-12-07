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4 gollü maçta Barcelona 90+4'te yıkıldı! Hansi Flick'in kırmızı kart gördü

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#Barcelona#Betis#Laliga
4 gollü maçta Barcelona 90+4te yıkıldı Hansi Flickin kırmızı kart gördü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 20:33

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona, Teknik Direktör Hansi Flick'in kırmızı kart gördüğü maçta Real Betis'le 2-2 berabere kaldı.

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İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona, Real Betis'e konuk oldu.

Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadelede Barcelona, 90+4. dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Barcelona'nın gollerini 39. dakikada Robert Lewandowski ve 82. dakikada Ferran Torres kaydetti. Real Betis'in golleri ise 68. dakikada Giovani Lo Celso ve 90+4. dakikada Assane Diao'dan geldi.

Barcelona'da Teknik Direktör Hansi Flick, Real Betis'in VAR uyarısıyla kazandığı penaltıya yaptığı itirazlar sonrası 66. dakikada kırmızı kart gördü.

Son 5 maçının 4'ünde puan kaybeden Katalan ekibi, 2 maç fazlasıyla puanını 38 yaptı ve Real Madrid'in 5 puan önünde lider durumda yer aldı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Real Betis ise puanını 21 yaptı ve 11. sırada yer aldı.

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#Barcelona#Betis#Laliga

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