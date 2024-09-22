4 gollü maçta 90+8'de nefes kesen son! Guardiola deliye döndü, tekme attı...

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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, Arsenal'i konuk etti.

Etihad'da oynanan mücadelesinin henüz 9. dakikasında Erling Haaland'ın kaydettiği golle Manchester City 1-0 öne geçti Arsenal bu gole 22. dakikada Riccardo Calafiori'nin uzaklarda attığı harika golle karşılık verdi ve skoru 1-1 oldu. Müsabakanın 45+1. dakikasında bu kez Gabriel Magalhães ile bir gol daha bulan Arsenal, geriden gelerek 2-1 öne geçti. Son anlarda baskısını arttıran Manchester City, 90+8'de John Stones'un golüyle beraberliği yakaladı: 2-2.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken ekipler sahadan 1-1 puanla ayrıldı.

Arsenal'de Leandro Trossard, 45+8. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

CITY LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Bu sonuçla puanını 13'e çıkaran Pep Guardiola'nın Manchester City'si liderliğini sürdürdü. Mikel Arteta'nın takımı ise 11 puanla dördüncü sırada kaldı.

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PEP GUARDIOLA ÇOK SİNİRLENDİ

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının Arsenal karşında yediği ilk golün ardından çok öfkelendi.

Arsenal, 22. dakikada İtalyan stoper Riccardo Calafiori'nin ceza sahası dışından attığı müthiş golle beraberliği yakalarken İspanyol teknik adam çılgına döndü.

Riccardo Calafiori'nin golünün ardından Pep Guardiola yedek kulübesindeki koltuğa tekme savurdu.

İspanyol çalıştırıcının yedek kulübesine sahayı göstererek bağırdığı görüldü.