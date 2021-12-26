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4 gollü düelloda Samsunspor ile Tuzlaspor yenişemedi

#Yılport Samsunspor#Tuzlaspor #Spor Toto 1. Lig
4 gollü düelloda Samsunspor ile Tuzlaspor yenişemedi

Spor Toto 1’inci Ligin 19uncu haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Tuzlaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın gollerini Samsunspor adına 4 ve 84'üncü dakikalarda Yasin, Tuzlaspor adına 43'üncü dakikada İsmail ve 85'inci dakikada Ahmet kaydetti.

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4'üncü dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Fofananın içeri çevirdiği topa düzgün vuran Yasinin şutu ağlarla buluştu: 1-0.

30'uncu dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ali Ülgenin kafayla indirdiği topa vuran Cihanın şutu üstten auta çıktı.

33'üncü dakikada Diackın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kutayın ağlara giden şutu ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

43'üncü dakikada Safanın kullandığı köşe vuruşuna yükselen İsmail, skora dengeyi getirdi: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

57'nci dakikada ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Tomanenin sert şutu kaleci Mikulicte kaldı.

64'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yasinin şutu direğe çarparak auta çıktı.

74'üncü dakikada soldan ceza sahasına giren Bardhinin pasıyla topla buluşan Rotmanın şutu üstten auta gitti.

84'üncü dakikada Cihanın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Yasin, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

85'inci dakikada sağdan Erhanın ortasına uzak direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Ahmet, maça yeniden dengeyi getirdi: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2lik eşitlikle sonuçlandı.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Suat Güz

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali Ülgen (Dk. 46 Melih Okutan), Hüseyin (Dk. 62 Semih), Yunus Emre, Cihan, Tomane, Alaaddin, Yasin, Soner, Berk, Fofana

TUZLASPOR: Mikulic, İsmail, Rotman, Bardhi, Diack, Selçuk (Dk.62 Ahmet), Erhan, Safa, Posmac, Emre, Kutay

GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 84 Yasin (Yılport Samsunspor), Dk. 43 İsmail, Dk. 85 Ahmet (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Alaaddin (Yılport Samsunspor), Erhan (Tuzlaspor)

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#Yılport Samsunspor#Tuzlaspor#Spor Toto 1. Lig

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