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4 gollü çılgın düelloda Liverpool'a çelme! Manchester United'dan 6 yıl sonra bir ilk

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#Premier Lig#Liverpool#Manchester United
4 gollü çılgın düelloda Liverpoola çelme Manchester Uniteddan 6 yıl sonra bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 21:32

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında lider Liverpool, konuk ettiği Manchester United ile 2-2 berabere kaldı ve ligde 3 maç sonra puan kaybı yaşadı.

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Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool ile Manchester United kozlarını paylaştı.

Anfield'da oynanan maçta karşılıklı atılan gollerle ekipler sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Liverpool'un gollerini 59. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada Mohamed Salah attı.

Tam 6 yıl sonra Anfield'da ilk gollerini atan Manchester United'a 1 puanı getiren golleri ise 52. dakikada Lisandro Martínez ve 80. dakikada Amad Diallo kaydetti.

Bu sonuçla puanını 46 yapan Liverpool, Arsenal'in önünde liderliğini sürdürdü. Manchester United ise 23 puanla 13. sırada yer aldı. 

Liverpool, Premier Lig'in bir sonraki haftasında Nottingham Forest'a konuk olacak. Manchester United ise Southampton'ı ağırlayacak. 

 

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#Premier Lig#Liverpool#Manchester United

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