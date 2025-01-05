4 gollü çılgın düelloda Liverpool'a çelme! Manchester United'dan 6 yıl sonra bir ilk

Güncelleme Tarihi:
Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool ile Manchester United kozlarını paylaştı.
Anfield'da oynanan maçta karşılıklı atılan gollerle ekipler sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Liverpool'un gollerini 59. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada Mohamed Salah attı.
Tam 6 yıl sonra Anfield'da ilk gollerini atan Manchester United'a 1 puanı getiren golleri ise 52. dakikada Lisandro Martínez ve 80. dakikada Amad Diallo kaydetti.
Bu sonuçla puanını 46 yapan Liverpool, Arsenal'in önünde liderliğini sürdürdü. Manchester United ise 23 puanla 13. sırada yer aldı.
Liverpool, Premier Lig'in bir sonraki haftasında Nottingham Forest'a konuk olacak. Manchester United ise Southampton'ı ağırlayacak.