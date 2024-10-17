4. Esenler Sokak Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

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Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Esenler Sokak Ligi, düzenlenen lansmanla start verdi. Spor camiasının önemli isimlerini bir araya getiren programa Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, siyasi parti temsilcileri, spor dünyasının deneyimli isimleri Ahmet Çakar, Emre Tilev, Sabri Ugan, Fırat Aydınus, Nazım Türknas, spor spikerleri, yorumcular, muhabirler ve çok sayıda futbolsever katıldı. Konuşmaların ardından Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve spor dünyasının ünlü isimleri fikstür çekimine geçti. Heyecanlı anların yaşandığı kura çekiminde ünlü isimler takımların kaderini belirledi.

'ESAS BAŞARI SPORDA AÇTIĞIMIZ KAPIDIR'

Esenler’in genç nüfusa sahip bir ilçe olduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan 120 bin gencimiz var. Bu genç nüfusla şehrin diyalog kurması gerekir. Genç nüfusla şehrin konuşması gerekir. Şehrin bu genç nüfusla buluşması gerekir. Biz bu nedenle Esenler’de gerek kültüre sanat gerek spor alanında çalışmalar yaptık. Esenler suç işlemede ilk üçteydi. Şu anda Esenler İstanbul’da en az suç işlenen ilçelerinden birisi oldu. Bu sadece mekânın dönüşümü ve polisiye tedbirlerle olmadı. Buradaki esas başarı kültür sanat ve sporda açtığımız kapıdır” dedi.

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'ŞEHRİN DAYANIŞMASINI GÖSTERECEKLER'

Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bir taraftan bu kapıları açarken bir taraftan da bu kapıdan içeri girenlere motivasyon olacak çalışmalar yapıyoruz. Besyo Akademi ile bin öğrencimiz istedikleri bölümlere yerleşti. Bu şehrin başarısıdır. Şehirler yaşayan bir organizmadır. Esenler Sokak Ligi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Sporun dilinde aynı heyecanı yaşamak ve aynı duyguyu paylaşmak var. Bu ligde yüzlerce çocuğumuz top koşturacak. Bir taraftan da bu şehrin dayanışmasını gösterecekler. Ayrıca sporun verdiği heyecan ve disiplin içinde bir başarıya imza atacaklar. Onlardan zaferle dolu bir lig bekliyoruz. Yolları açık olsun.”

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'BİZİ KURTARAN ŞEY SPORDU'

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Esenler’in suç oranlarında ilk üçte iken şu an en az suç işlenen ilçe olmasının önemine dikkat çekerek “Sayın başkanı kutluyorum. Bizim en kötü alışkanlığımız sigaraydı. Babalarımızdan, öğretmenlerimizden bu nedenle korkardık. Bizi kurtaran spordu. İstanbul gençliği anlamında suçtan ve her türlü kötü alışkanlıktan sporun büyük bir motivasyon olduğunu düşünüyorum” dedi.

'TEVFİK BEY GENÇLERİN RUHUNA DOKUNMUŞ'

FİFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, “Brezilya’da devlet bir bina yapınca halk buna karşı çıkmış. İsyan etmiş ve aylarca sürmüş. ‘Buraya yapacağımız alan kadar futbol sahası da yapacağız’ sözüyle müsaadeyi halktan almışlar. Brezilya’nın teknik kapasitesi sokaklardan gelmiştir. Dolayısıyla Sokak Ligi adıyla bu etkinlikte emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Ünlü spor spikeri Emre Tilev ise Göksu’yu tebrik ederek “Tevfik Bey gençlerin ruhuna dokunmuş. Ruhlara dokunan her zaman öndedir. O yüzden de iyi bir lider ve iyi bir önder. Bu senenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ ZAMANLARIMA GİTTİM'

Sabri Ugan, “Esenler Sokak Ligi’ni hiç seyretmedim. İlk defa baktığımız zaman ürperdim. Şampiyonlar ligi zamanlarıma gittim. O çocukların orada top oynarken gol atarken arkadaşlarıyla sevinç ve üzüntülerini paylaşırken şampiyonlar ligi heyecanı yaşadıklarını düşünüyorum. İçimde maç anlatma iştahı yoktu ama bu heyecanı görünce bir teklif gelirse düşüneceğim” şeklinde konuştu.

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'BİZİM SOKAK KÜLTÜRÜNÜ CANLANDIRACAK'

Esenler’in sokaklarına futbolun kardeşlik iklimini yayacak organizasyonda dereceye giren takımlar bu yıl da pek çok ödülün sahibi olacak. Gençleri spora teşvik ederek hem yeni genç yıldızları keşfetmek ve hem de geçmişten bugüne aşina olunan sokak kültürünü yeniden yaşatmak, şehrin sokaklarını yeniden “Bizim Sokak” haline getirmek amacıyla düzenlenecek Esenler Sokak Ligi 3 ay devam edecek. Maçlar, kamera ile çekilip esenlersokakligi.com’da yayınlanarak futbolseverlerle buluşacak.