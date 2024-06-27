4 büyüklerin yabancı faturası çok ağır olacak! Tam 63 futbolcu...

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Acı tatlı hatıralarla dolu bir futbol sezonunu daha geride bıraktık. 9.5 ay süren maratonda kimileri kazandı, kimileri kaybetti. Sezon her ne kadar bitmiş olsa da kulüp başkanlarının ve yöneticilerinin asıl işlerinin şimdi başladığını söylemek yanlış olmaz. Hepsini şu anda transfer telaşı almış durumda. Alınacak ya da gönderilecek futbolcuları belirlemek kadar bu operasyonları gerçekleştirebilmek için gereken mali kaynağı bulmak da hayati bir mesele. Para sorunu bu yıl daha da büyüdü zira kulüpler kadrolarındaki sözleşmeli yabancı oyuncu sayısını azaltmak zorunda.

ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ SEZON SONUNDA YABANCI SAYISI 11’E KADAR İNECEK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu yılın başında aldığı karar gereği Süper Lig kulüpleri, önümüzdeki 3 sezonda yabancı oyuncu sayısını 12’ye, sonraki 2 sezonda 11’e düşürecek. Bu da kulüplerin halen kadrolarında bulunan onlarca lejyoneri göndermeleri gerektiği anlamına geliyor. Sadece 4 büyükleri ele alacak olursak; kadrolarında sözleşmeleri devam eden yabancı sayısı 62’yi buluyor (Beşiktaş’ta 18, Fenerbahçe’de 16, Galatasaray’da 15, Trabzonspor’da 14). Kulüp başına 12’den hesaplayacak olursak, 4 büyükler hiç transfer yapmasa bile 14 yabancıyı göndermeye mecbur. Beşiktaş’ta Ghezzal, Fenerbahçe’de King, Batshuayi, Bonucci gibi sözleşmesi sona eren isimler halihazırda ayrılmış durumda.

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DÖRT BÜYÜKLERDE 62 LEJYONERİN 18’İ SEZONU KİRADA GEÇİRDİ

En düşük ücretli yabancıların bile yıllık maliyetinin yüzbinlerce Euro’yu bulduğunu dikkate alacak olursak, kulüpleri bekleyen faturanın büyüklüğü ortaya çıkıyor. Üstelik 4 büyüklerin kadrosundaki 62 yabancıdan 18’inin genellikle ‘yetersiz’ bulundukları için sezonu başka takımlarda kiralık geçirdikleri gerçeğini de göz önüne almak gerekiyor (Beşiktaş’ta Onana, Rosier, Montero, Hasic, Cisse, Fenerbahçe’de Joao Pedro, Miguel Crespo, Omar Fayed, Galatasaray’da Ross, Cicaldau, Zaniolo, Dubois, Yusuf Demir, Trabzonspor’da Bakic, Lahtimi, Maxi Gomez, Kourbelis, Teklic).

SÖZLEŞMESi DEVAM EDENLER: 16

Dominik Livakovic 2028

Alexander Djiku 2026

Rodrigo Becao 2028

Luan Peres 2025

Jayden Oosterwolde 2027

Bright Osayi-Samuel 2025

Fred 2027

Miha Zajc 2026

Sebastian Szymanski 2027

Ryan Kent 2027

Dusan Tadic 2025

Edin Dzeko 2025

Rade Krunic 2025

Omar Fayed* 2027

Joao Pedro* 2025

Miguel Crespo* 2025

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SÖZLEŞMESi BiTENLER (3):

Michy Batshuayi

Leonardo Bonucci

Joshua King

SÖZLEŞMESi DEVAM EDENLER: 14

Fernando Muslera 2025

Davinson Sanchez 2027

Victor Nelsson 2026

Derrick Köhn 2026

Lucas Torreira 2026

Sergio Oliveira 2026

Wilfried Zaha 2026

Tete 2027

Mauro İcardi 2026

Nicolo Zaniolo* 2027

Mathias Ross* 2026

Leo Dubois* 2025

Alexandru Cicaldau* 2026

Yusuf Demir* 2026

SÖZLEŞMESi BiTENLER (5):

Dries Mertens

Serge Aurier**

Tanguy Ndombele**

Hakim Zİyech***

Carlos Vinicius**

SÖZLEŞMESi DEVAM EDENLER: 18

Daniel Amartey 2026

Omar Colley 2025

Arthur Masuaku 2025

Jonas Svensson 2025

Al-Musrati 2025

Amir Hadziahmetovic 2027

Gedson Fernandes 2027

Alex Oxlade-Chamberlain 2026

Ernest Muci 2027

Ante Rebic 2025

Milot Rashica 2027

Vincent Aboubakar 2025

Jackson Muleka 2027

Jean Onana* 2027

Valentin Rosier* 2025

Javi Montero* 2025

Ajdin Hasic* 2025

Badra Cisse* 2026

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SÖZLEŞMESi BiTENLER (2):

Rachid Ghezzal

Joe Worrall**

SÖZLEŞMESi DEVAM EDENLER: 14

Stefano Denswill 2025

Joaquin Fernandez 2025

Thomas Meunier 2025

Batista Mendy 2027

Enis Bardhi 2025

Mahmoud Trezeguet 2026

Taxiarchis Fountas 2025

Mislav Orsic 2025

Edin Visca 2025

Ognjen Bakic* 2025

Montasser Lahtimi* 2025

Maxi Gomez* 2025

Dimitrios Kourbelis* 2025

Tonio Teklic* 2026

SÖZLEŞMESi BiTENLER (4):

Filip Benkovic**

Paul Onuachu**

Nicolas Pepe**

Flavio*