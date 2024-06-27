4 büyüklerin yabancı faturası çok ağır olacak! Tam 63 futbolcu...

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Acı tatlı hatıralarla dolu bir futbol sezonunu daha geride bıraktık. 9.5 ay süren maratonda kimileri kazandı, kimileri kaybetti. Sezon her ne kadar bitmiş olsa da kulüp başkanlarının ve yöneticilerinin asıl işlerinin şimdi başladığını söylemek yanlış olmaz. Hepsini şu anda transfer telaşı almış durumda. Alınacak ya da gönderilecek futbolcuları belirlemek kadar bu operasyonları gerçekleştirebilmek için gereken mali kaynağı bulmak da hayati bir mesele. Para sorunu bu yıl daha da büyüdü zira kulüpler kadrolarındaki sözleşmeli yabancı oyuncu sayısını azaltmak zorunda.
ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ SEZON SONUNDA YABANCI SAYISI 11’E KADAR İNECEK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu yılın başında aldığı karar gereği Süper Lig kulüpleri, önümüzdeki 3 sezonda yabancı oyuncu sayısını 12’ye, sonraki 2 sezonda 11’e düşürecek. Bu da kulüplerin halen kadrolarında bulunan onlarca lejyoneri göndermeleri gerektiği anlamına geliyor. Sadece 4 büyükleri ele alacak olursak; kadrolarında sözleşmeleri devam eden yabancı sayısı 62’yi buluyor (Beşiktaş’ta 18, Fenerbahçe’de 16, Galatasaray’da 15, Trabzonspor’da 14). Kulüp başına 12’den hesaplayacak olursak, 4 büyükler hiç transfer yapmasa bile 14 yabancıyı göndermeye mecbur. Beşiktaş’ta Ghezzal, Fenerbahçe’de King, Batshuayi, Bonucci gibi sözleşmesi sona eren isimler halihazırda ayrılmış durumda.
DÖRT BÜYÜKLERDE 62 LEJYONERİN 18’İ SEZONU KİRADA GEÇİRDİ
En düşük ücretli yabancıların bile yıllık maliyetinin yüzbinlerce Euro’yu bulduğunu dikkate alacak olursak, kulüpleri bekleyen faturanın büyüklüğü ortaya çıkıyor. Üstelik 4 büyüklerin kadrosundaki 62 yabancıdan 18’inin genellikle ‘yetersiz’ bulundukları için sezonu başka takımlarda kiralık geçirdikleri gerçeğini de göz önüne almak gerekiyor (Beşiktaş’ta Onana, Rosier, Montero, Hasic, Cisse, Fenerbahçe’de Joao Pedro, Miguel Crespo, Omar Fayed, Galatasaray’da Ross, Cicaldau, Zaniolo, Dubois, Yusuf Demir, Trabzonspor’da Bakic, Lahtimi, Maxi Gomez, Kourbelis, Teklic).
SÖZLEŞMESi DEVAM EDENLER: 16
Dominik Livakovic 2028
Alexander Djiku 2026
Rodrigo Becao 2028
Luan Peres 2025
Jayden Oosterwolde 2027
Bright Osayi-Samuel 2025
Fred 2027
Miha Zajc 2026
Sebastian Szymanski 2027
Ryan Kent 2027
Dusan Tadic 2025
Edin Dzeko 2025
Rade Krunic 2025
Omar Fayed* 2027
Joao Pedro* 2025
Miguel Crespo* 2025
SÖZLEŞMESi BiTENLER (3):
Michy Batshuayi
Leonardo Bonucci
Joshua King
SÖZLEŞMESi DEVAM EDENLER: 14
Fernando Muslera 2025
Davinson Sanchez 2027
Victor Nelsson 2026
Derrick Köhn 2026
Lucas Torreira 2026
Sergio Oliveira 2026
Wilfried Zaha 2026
Tete 2027
Mauro İcardi 2026
Nicolo Zaniolo* 2027
Mathias Ross* 2026
Leo Dubois* 2025
Alexandru Cicaldau* 2026
Yusuf Demir* 2026
SÖZLEŞMESi BiTENLER (5):
Dries Mertens
Serge Aurier**
Tanguy Ndombele**
Hakim Zİyech***
Carlos Vinicius**
SÖZLEŞMESi DEVAM EDENLER: 18
Daniel Amartey 2026
Omar Colley 2025
Arthur Masuaku 2025
Jonas Svensson 2025
Al-Musrati 2025
Amir Hadziahmetovic 2027
Gedson Fernandes 2027
Alex Oxlade-Chamberlain 2026
Ernest Muci 2027
Ante Rebic 2025
Milot Rashica 2027
Vincent Aboubakar 2025
Jackson Muleka 2027
Jean Onana* 2027
Valentin Rosier* 2025
Javi Montero* 2025
Ajdin Hasic* 2025
Badra Cisse* 2026
SÖZLEŞMESi BiTENLER (2):
Rachid Ghezzal
Joe Worrall**
SÖZLEŞMESi DEVAM EDENLER: 14
Stefano Denswill 2025
Joaquin Fernandez 2025
Thomas Meunier 2025
Batista Mendy 2027
Enis Bardhi 2025
Mahmoud Trezeguet 2026
Taxiarchis Fountas 2025
Mislav Orsic 2025
Edin Visca 2025
Ognjen Bakic* 2025
Montasser Lahtimi* 2025
Maxi Gomez* 2025
Dimitrios Kourbelis* 2025
Tonio Teklic* 2026
SÖZLEŞMESi BiTENLER (4):
Filip Benkovic**
Paul Onuachu**
Nicolas Pepe**
Flavio*