4 büyükler toplam 49 futbolcu aldı, sürprizleriyle dünyayı salladı

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Futbolda 2022-23 yaz transfer dönemi dün itibariyle sona ererken, gözler yine 4 büyüklerde idi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri toplam 49 futbolcuyla anlaşma yaparken, kadrolarına sürpriz isimler kattı. Özellikle de Beşiktaş’ın Dele Alli ve Galatasaray’ın Mauro İcardi transferleri dünya çapında ses getirdi...

BEŞİKTAŞ, PREMIER LİG'DEN ALDI

12 futbolcu alan Beşiktaş’ın Dele Alli’yi kiralık olarak renklerine bağlaması tüm dünya için büyük sürpriz oldu. Kartal’da bu dönemin diğer önemli notu, kadroya katılan 11 futbolcunun 6’sının İngiltere Premier Ligi’nden (Cenk Tosun, Weghorst, Saiss, Dele Alli, Redmond, Masuaku) gelmiş olmasıydı.

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FENERBAHÇE 4 SANTRFORLA ANLAŞTI

Fenerbahçe, Jorge Jesus’un isteği doğrultusunda transferde Brezilyalı ve Portekizli futbolculara ağırlık verdi. Sarı lacivertliler santrfor mevkisine 4 takviye birden yaparken, sürpriz isim, geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi oldu. Fenerbahçe aynı zamanda 4 büyükler içinde kaleci transfer eden tek kulüp

GALATASARAY ORTA SAHAYA YÖNELDİ

Galatasaray, transferin son gününde 5 futbolcuya birden imza attırdı. PSG’den Mauro İcardi, bu dönemin en flaş ismi olurken, 9 sezon Manchester United’da oynayan Juan Mata da son dakika sürprizi olarak kadroya dahil edildi. Galatasaray, 13 transferin 6’sını orta sahaya yaptı.

TRABZON, YUSUF YAZICI İLE YENİDEN

Trabzonspor, transferin önemli bir kısmını erkenden bitirirken, Cornelius’un Kopenhag’a gitmesi nedeniyle santrfor mevkisini Maxi Gomez ve Umut Bozok’la takviye etti. Bordo mavililerde bu transfer döneminin sürprizi ise, eski futbolcuları Yusuf Yazıcı’nın kiralık olarak takıma dönmesiydi.

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