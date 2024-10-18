4 büyükler arayı açıyor, Türk futbolu kan kaybediyor

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Corendon Alanyaspor maçında, rakipleri karşısında zorlandıklarını ve bunun iyi bir durum olduğunu anlatırken, "Kalite arttıkça, lig daha zevkli olacak" ifadesini kullanmıştı. Şüphesiz Buruk son derece haklı... Takımların güç dengeleri birbirine ne kadar yakın olursa, kalite o denli yükselir. Ne var ki son dönemde yaşanan gelişmeler, Türk futbolundaki gidişatın tam tersi bir yönde olduğunu gösteriyor. Birkaç istisna sezon hariç tarih boyunca Süper Lig’i domine eden 4 büyükler her yıl bir öncekine oranla daha güçlü ve pahalı kadrolar kurarken, diğer takımlar geriliyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği her maç 'sürpriz'

Süper Lig ekipleri arasındaki güç farkı giderek açıldığı için de çekişme ve heyecan azalıyor. Geçtiğimiz sezonu ilk 2 sırada bitiren Galatasaray ile Fenerbahçe’nin, en yakın rakiplerine 30’un üzerinde puan farkı yaptığı hâlâ hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor! Bu sezon da, beklenmedik biçimde kötü sonuçlar alan Trabzonspor’u bir kenara ayırırsak, 3 büyükler neredeyse her hafta ‘kazananı önceden belli olan’ maçlara çıkıyor, diğer takımların puan alması mucizelere kalıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puan kaybettiği her maç ‘sürpriz’ sayılıyor.

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Pasta büyümüyor ama takımlar arasındaki paylaşım oranı değişiyor

Şimdi gelin bu tezimizi sayısal verilerle ortaya koyalım... Dünyaca ünlü futbol verileri sitesi ‘transfermarkt.com’un rakamları ışığında yaptığımız araştırmaya göre, son üç sezonda Süper Lig’deki takımların toplam kadro değerlerinin ortalama 1.2 milyar Euro civarında seyretti. Yani döviz bazında kulüplerimizin toplam değerinde fazla bir değişim yok. Değişim, pastanın dağılımında... 2021-22 sezonunda Süper Lig’deki 20 takımın toplam kadro değeri 1 milyar 90 milyon Euro olarak hesaplanırken, 4 büyüklerin kadrolarının değeri bu rakamın yüzde 51.27’sini oluşturdu.

Önlem alınmazsa 4 büyükler ile diğerleri arasındaki fark daha da açılacak

Detaylarını aşağıdaki tabloda göreceğiniz üzere, 4 büyükler ile diğer takımlar arasındaki kadro değeri farkı her sezon biraz daha arttı. 2022-23 sezonunda toplam 1.2 milyar Euro’nun yüzde 54.9’unu (658.88 milyon Euro), 2023-24’te 1.26 milyar Euro’nun yüzde 58.68’ini (739.36 milyon Euro) ve 2024-25’teki 1.15 milyar Euro’nun tam yüzde 63.95’ini (735.51 milyon Euro) 4 büyüklerin kadroları oluşturdu. Öyle görünüyor ki son üç sezonda 12 puanı aşan bu kadro farkı önlem alınmadığı takdirde artmaya devam edecek.

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