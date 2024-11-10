4 bin 500 Fenerbahçeli, Ata'nın huzurunda!

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Türkiye'nin her bölgesinden 60 üniversiteden 4 bin 500 öğrenciyle Fenerbahçe 1907 Derneği ve 1907 UNİFEB Derneği üyeleri ortaklaşa Anıtkabir’de.

Öğrenciler vefatının 86. yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya başkanlığındaki kortej, Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozoleye çelenk bıraktı. Heyet, Atatürk’ün huzuruna çıkmalarının ardından Anıtkabir Komutanı Piyade Albay Yaşar Karaoğlu’na da günün anlam ve önemine ithafen bir ziyarette bulundu.

21 yıldır aralıksız düzenlenen ancak çok kalabalık olduğu için ve genel akışı engellediği için son 5 yıldır 9 Kasım’da gerçekleştirilen ziyaretle ilgili olarak Fenerbahçe ile Atatürk arasındaki güçlü bağa vurgu yapan 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya, milyonlarca Fenerbahçe taraftarının Atatürk ilke ve inkılaplarının güvencesi ve yılmaz takipçisi olduğunu belirtti.