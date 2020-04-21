MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri4 ay sonra corona virüs salgının başladığı yer Wuhan'a döndüler
GeriFutbol 4 ay sonra corona virüs salgının başladığı yer Wuhan'a döndüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

4 ay sonra corona virüs salgının başladığı yer Wuhan'a döndüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4 ay sonra corona virüs salgının başladığı yer Wuhan'a döndüler
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgınının başladığı yer olan Wuhan’ın takımı Zall, geçtiğimiz ocak ayında kamp için ayrıldığı şehrine 4 ay sonra dönebildi.

Koronavirüs salgınının başladığı yer olan Çin’in Wuhan kentinin takımı Zall, 4 aylık aranın ardından şehre döndü.

Ocakta İspanya’nın Malaga şehrine giderek kampa giren Wuhan Zall takımı, koronavirüs salgınının ölümcül boyutlara ulaşması nedeniyle ülkeye dönememişti. Süper Lig’de mücadele eden Zall, Wuhan şehrinin karantinada olmasından dolayı 16 Mart’ta Almanya üzerinden aktarmalı olarak Çin’in Shenzen kentine gitti.

Burada 3 haftalık karantina sürecini tamamlayan Zall kafilesi, 104 gün sonra şehrine döndü. Tren istasyonunda taraftarlarının çiçeklerle karşıladığı takım, yarın idmanlara başlayacak.

 

4 ay sonra corona virüs salgının başladığı yer Wuhana döndüler

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle