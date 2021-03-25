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GeriFutbol 4-2'lik skorun ardından Hollanda: 'Türkiye'de felaket gecesi!'
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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2021 - 09:12 | Son Güncelleme:

4-2'lik skorun ardından Hollanda: 'Türkiye'de felaket gecesi!'

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4-2'lik skorun ardından Hollanda: 'Türkiye'de felaket gecesi!'

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Hollanda karşısında aldığı 4-2'lik galibiyet dış basında geniş yankı uyandırdı.

Spor Arena Dış Haber - A Milli Takım'ın 4-2'lik Hollanda galibiyeti sonrası Avrupa basını karşılaşmaya geniş yer ayırdı. O saat diliminde oynanan tek maç olmasıyla da dikkatle izlenen mücadelenin ardından manşetlerde Burak Yılmaz vardı. İspanyol basını tecrübeli futbolcumuza ayrı parantez açarken Hollanda basınında ortaya çıkan sonucun şaşkınlığı vardı.

İŞTE 4-2'LİK TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI SONRASI MANŞETLER;

Marca: "Türkiye, Burak Yılmaz'ın hat-trick'i ile Hollanda'yı eziyor. Burak Yılmaz, hat-trick ile laleleri ezdi."

El Mundo Deportivo: "Türkiye'ye liderlik eden takım kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda karşısında hat-trick yaparak kahraman oldu"

Voetbalzone: Portakallar'dan dramatik başlangıç

Burak Yılmaz böyle geldi, kral oldu TFFnin hamlesiyle ikna oldular...
Burak Yılmaz böyle geldi, kral oldu! TFF'nin hamlesiyle ikna oldular...

AS: "Lille takımının forvetinin hat-trick'i, 3-0 yenik durumdayken sadece maçın sonlarına doğru tepki veren Hollanda karşısında Türkiye'nin zaferini kolaylaştırdı"

De Telegraaf: "Hollanda Milli Takımı için Türkiye'de felaket gecesi"

ESPN: "Portakallar, Türkiye'ye dramatik bir şekilde kaybetti"

Voetbalprimeur: "Türkiye'de tuhaf akşam: Portakallar, Dünya Kupası serüvenine başarısızlıkla başlıyor"

Burak Yılmazın Hollandaya attığı gol sonrası Mesut Özilden o paylaşım
Burak Yılmaz'ın Hollanda'ya attığı gol sonrası Mesut Özil'den o paylaşım

The Irısh Times: "Burak Yılmaz'ın hat-trick'i Türkiye'ye Hollanda karşısında göz kamaştırıcı bir galibiyet getirdi."

The Guardian: "Burak Yılmaz'ın hat-trick'i Türkiye'ye 3 puan getirirken, Hollanda'nın maçın sonlarındaki uyanışı sonuç vermedi.."

UEFA.com: "Türkiye'nin Hollanda'yı devirdiği 2022 Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Burak Yılmaz yaptığı hat-trick'le yıldızlaştı."

BBC Sport: "Hollanda, Türkiye karşısında kaybetti ve elemelere sürprizle başladı"

4-2lik skorun ardından Hollanda: Türkiyede felaket gecesi

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