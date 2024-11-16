39'luk Ronaldo neler yaptı neler: Stadyum coştu, ağızlar açık kaldı! 'Sansasyonel, sanatsal, akrobatik...'

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Portekiz ile Polonya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 5. maçında kozlarını paylaştı.

Dragao Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan müsabakada kazanan taraf 5-1'lik skorla Portekiz oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Rafael Leao, 80. dakikada Bruno Fernandes, 83. dakikada Neto ile 72. (P) ve 87. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Polonya'nın tek sayısı ise 88. dakikada Marczuk'tan geldi.

SZYMANSKI ISINIRKEN SAKATLANDI

Polonya Mili Takımı'nda maç öncesi Sebastian Szymanski şoku yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu, Portekiz maçı öncesi ısınma esnasında sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı. Szymanski'nin yerine Mateusz Bogusz ilk 11'e alındı.

Yıldız futbolcunun durumunun yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı ifade edildi.

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RONALDO'DAN RÖVEŞATA

Karşılaşmanın 87. dakikasında Cristiano Ronaldo ufak çaplı bir resital sundu. Sağ kanattan gelişen Portekiz atağında ceza sahasına yapılan ortayı röveşata ile tamamlayan Ronaldo, skoru 5-0'a getiren golü attı.

Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan 39 yaşındaki futbolcunun vuruşu, sosyal medya ve Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Özellikle Portekiz basını, Ronaldo'nun golüne geniş yer ayırdı. İşte tepkiler...

"SANSASYONEL!"

Record: Cristiano Ronaldo'dan akrobatik vuruş, sansasyonel gol!

"Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Polonya'ya karşı altığı 5-1'lik galibiyette 2 gol attı ve sonucu akrobatik bir vuruşla tayin etti."

"RONALDO'DAN AKROBATİK SON DOKUNUŞ"

O Jogo: Harika goller, Ronaldo'dan akrobatik son dokunuş!

"Portekiz, Polonya'yı 5 golle mağlup etti. 5 golün 4'ü harikaydı. Ronaldo akrobatik bir vuruşla golü attı, Vitinha hemen kaptanının yanına koştu."

"909 VE 910, EN İYİ ŞEKİLDE!"

A BOLA: Ronaldo biri röveşata ile 2 gol attı, Portekiz farka gitti!

"Cristiano Ronaldo, kariyerinin 909. golünden sonra 910'u da dakikalar sonra kaydetti! Polonya'ya karşı 2 kez fileleri havalandıran Ronaldo, Vitinha'nın ortasını röveşatayla en iyi şekilde bitirdi."

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"SANATSAL GOLLER"

Diario de Noticias: Portekiz, sanatsal gollerle Polonya'yı bozguna uğrattı!

"Portekiz adına 135 ve kariyerindeki 910. golünü atan Ronaldo'nun akrobasi performansı, Portekiz - Polonya maçında güzel gollerle dolu bir festival izletti.

Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları;

İskoçya 1-0 Hırvatistan

İsviçre 1-1 Sırbistan

Danimarka 1-2 İspanya

Güney Kıbrıs 2-1 Litvanya

Lüksemburg 0-1 Bulgaristan

Kuzey İrlanda 2-0 Belarus

San Marino 1-1 Cebelitarık