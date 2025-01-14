39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun bırakmaya niyeti yok! Astronomik maaşa sözleşmesini yeniliyor

Haberin Devamı

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin sonuna yaklaştığı konuşulurken 39 yaşındaki yıldızın futbolu bırakmaya pek niyeti yok.

Ronaldo, Arabistan'da 1 yıl daha devam edecek

2022'de Al Nassr'a katıldığında imzaladığı sözleşmenin son altı ayına giren Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizdi. Ancak Portekizli oyuncu kendisini Suudi Ligi'ne transfer eden kulüpte kalmaya devam edecek.

Yılda 200 milyon euro alacak

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile olan sözleşmesini Haziran 2026'ya kadar yenilemeye hazırlanıyor. Forvet oyuncusu halihazırda yılda kazandığı 200 milyon euro maaşı almaya devam edecek. Bu rakam imza bonusuna ve oyuncunun imaj haklarıyla ilgili ticari gelirlere bağlı olarak artabilir.

Hedefi 41 yaşında, Dünya Kupası'na forma katılmak

Haberin Devamı

Ronaldo'nun 90 maçta 81 gol attığı Al Nassr'daki etkisi, Portekizli yıldızın buraya transferinden bu yana yeri doldurulamaz bir hal aldı. 2026'ya kadar sözleşme imzalayacak olan Ronaldo, aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na kadar düzenli olarak oynamaya devam edecek. Turnuva sırasında 41 yaşında olacak olan Ronaldo, bu yenilemeyle birlikte kariyerinde 6. kez dünyanın en büyük uluslararası turnuvasında Portekiz'i temsil edecek kadar. formda olmayı umuyor.

Al Nassr'da bu sezon da şov yaptı

Bu sezon Al Nassr formasıyla iyi performans göstermeye devam eden forvet oyuncusu 20 maçta 17 gol atıp üç asist yaptı ve üst üste altı maçta gol atma başarısı gösterdi.