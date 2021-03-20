38’lik Atiba iki yıl sonra milli takımda

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş’ın bu sezon ligde ve kupada gösterdiği başarılı performans, futbolcularını da yeniden uluslararası vitrine çıkardı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 11 oyuncunun, ülkelerinin A ve Ümit milli takımlarına seçildiği bildirildi.

Cenk ve Dorukhan, A Milli Takımımız’a, Rıdvan ve Ersin Ümit Milli Takımımız’a çağrılırken, 38 yaşındaki Atiba ile Larin Kanada, Vida Hırvatistan, Ghezzal Cezayir, Aboubakar Kamerun, N’Sakala Demokratik Kongo A milli takımlarına, Hasic de Bosna Hersek Ümit Milli Takımı’na davet edildiler. Ghezzal Ekim 2018, Atiba ve Larin Eylül 2019’dan bu yana milli takımlarında forma giyemiyordu.

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