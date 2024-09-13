38 transfer yapıp 10 takıma bedel oyuncu yolladılar!

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Futbolda ‘yaz transfer dönemi’ bugün gece yarısı itibariyle sona erecek. Süper Lig kulüplerinin yöneticileri her fırsatta ekonomik sorunlardan yakınmış olsa da, 4 büyüklerin transfer aşkı bu yıl da engel tanımadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri bu yaz kadrolarına toplam 38 futbolcuyu katarken, bunların 20’sine bonservis ücreti ödedi, 9’unu kiraladı, 9’unu da bedelsiz aldı. 4 büyükler, söz konusu 38 oyuncunun bonservisleri için toplam 93 milyon 810 bin Euro’yu ödemeyi taahhüt etti.

Gönderilenlerin sadece 11'inden bonservis parası alınabildi

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un gönderdiği futbolcular için yaptığımız araştırma daha da ilginç sonuçlar doğurdu. Tam 108 oyuncu ile yollar ayrılırken, bunların 42’si kiralık, 41’i bedelsiz gitti, 13’ünün sözleşmesi bitti, 1’i futbolu bıraktı ve sadece 11 isimden bonservis geliri elde edilebildi. Satılan futbolculardan alınacak para 56 milyon 619 bin Euro’yu ancak buldu. Dün gece itibarıyla 4 büyüklerin transfer bakiyesi 37 milyon Euro’yu aşkın zarar yazdı. 4 büyüklerin transfer çalışmalarının sürdüğünü dikkate alırsak bu rakamın yükselmesi büyük olasılık.

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Yaz transfer döneminin en pahalıları En-Nesyri, Sara, Jelert ve Çağlar

Şimdi gelelim 2024- 25 yaz transfer döneminin şampiyonlarına... Kulüplerin açıklamalarına göre; bonservisine en çok para ödenen oyuncu, 19.5 milyon Euro ile Fenerbahçe’nin Sevilla’dan aldığı Youssef En-Nesyri... Galatasaray’ın Norwich City’den getirdiği Gabriel Sara 18 milyon Euro ile ikinci sırayı alırken, Kopenhag’dan transfer edilen Elias Jelert 9 milyon Euro ile üçüncü, Fenerbahçe’nin bonservisi için Atletico Madrid’e 8.5 milyon Euro vermeyi taahhüt ettiği Çağlar Söyüncü de dördüncü en pahalı futbolcu oldu.

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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye 30 milyon euro kazandırıp gitti

Bu yaz Avrupa’ya ihraç edilen en pahalı futbolcu, 30 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) olurken, Galatasaray Benfica’ya sattığı Kerem Aktürkoğlu’ndan 12 milyon Euro, Panathinaikos’a verdiği Tete’den 7 milyon 250 bin Euro kazandı. Beşiktaş, gönderdiği hiçbir oyuncudan bonservis bedeli alamadı, Trabzonspor ise Baniya, Murat Cem, Hakan Yeşil ve Batuhan Kör’ün tamamından 1 milyon 369 bin Euro kazanabildi. Yurt içinde transferi gerçekleşen en pahalı yerli futbolcu ise Fenerbahçe’nin 6 milyon Euro’ya Alanyaspor’dan aldığı Oğuz Aydın oldu.