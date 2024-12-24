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37 yaşındaki Yasin Öztekin, 2. Lig'i sallıyor! Gol kralı...

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#Yasin Öztekin#Bucaspor#2. Lig
37 yaşındaki Yasin Öztekin, 2. Ligi sallıyor Gol kralı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 11:38

Bucaspor 1928'in 37 yaşındaki futbolcusu Yasin Öztekin, ligin ilk yarısındaki 17 maçta 11 gol atarak Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki gol krallığında zirvenin sahibi oldu.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligin ilk devresindeki 17 hafta itibarıyla 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 24 puanla 8. basamakta bulunuyor.

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Sarı-lacivertliler, 27 puan toplamasına rağmen Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puan silme cezası alarak büyük bir üzüntü yaşamıştı. Yaşanan kötü sürece rağmen orta sıralarda yer alan ve play-off hattında yer almaya çalışan İzmir ekibi, ligin ilk yarısında rakip fileleri 21 kez sarsarken bu gollerin 11'i, 37 yaşındaki futbolcusu Yasin Öztekin'den geldi.

Karacabey müsabakasında 2 kez fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, Erbaaspor, Ankara Demirspor, Diyarbekirspor, Giresunspor, Yeni Mersin İdman Yurdu, Belediye Derincespor, Nazilli Belediyespor, Van Spor FK ve Menemen FK maçlarında 1'er gol kaydetti. Takımının attığı gollerin yarısından fazlasına imza atan tecrübeli oyuncu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

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37 yaşındaki Yasin Öztekin'i ise 9 golü bulunan Rahmi Anıl Başaran, Yusuf Mert Tunç ve Enes Soy takip ediyor.

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#Yasin Öztekin#Bucaspor#2. Lig

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