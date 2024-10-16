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37 yaşındaki Yasin Öztekin, 2. Lig'de gol krallığına oynuyor

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#Yasin Öztekin#Bucaspor#Tff 2. Lig
37 yaşındaki Yasin Öztekin, 2. Ligde gol krallığına oynuyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 11:44

Bucaspor 1928’in 37 yaşındaki futbolcusu Yasin Öztekin, ilk 7 haftada 6 gol atarak, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’taki gol krallığında zirvede yer alıyor.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ilk 7 hafta itibarıyla 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla 3. basamakta bulunuyor.

İzmir ekibi şu ana kadar rakip fileleri 12 kez sarsarken bu gollerin 6’sı ise 37 yaşındaki futbolcusu Yasin Öztekin’den geldi. Bu sezon şu ana kadar oynanan Erbaaspor, Ankara Demirspor, Diyarbekirspor ve Giresunspor maçlarında 1'er gol atan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Karacabey Belediyespor müsabakasında ise 2 gol atmayı başardı.

Yasin Öztekin sadece Somaspor ve Serik Belediyespor maçlarında skor üretemedi.

Sarı-lacivertli formayla 76 dakikada 1 gol üreten Öztekin, 2. Lig Kırmızı Grup gol krallığında zirvede yer alıyor. 37 yaşındaki oyuncuyu ise Karacabey Belediyespor’da oynayan ve 5 golü bulunan Niyazi Batuhan Salman takip ediyor.

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Öte yandan geçtiğimiz sezon 4 gol atan Yasin Öztekin, bu sayıyı şimdiden geçti.

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#Yasin Öztekin#Bucaspor#Tff 2. Lig

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