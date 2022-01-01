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37 yaşına giren LeBron'dan 43 sayı! 'Türk Derbisi'nde kazanan...

#NBA#Lebron James#Lakers
37 yaşına giren LeBrondan 43 sayı Türk Derbisinde kazanan...

NBA'e gece oynanan 8 maçla devam edildi. Önceki gün 37 yaşına giren LeBron James'in 43 sayıyla oynadığı maçta Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 139-106 mağlup etti. Milli basketbolcularımız Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'in karşı karşıya geldiği maçta ise Miami Heat, Houston Rockets'ı 120-110 yendi.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 8 maçla devam etti.

Geçtiğimiz gün 37. doğum gününü kutlayan LeBron James'in yıldızlaştığı maçta Los Angeles Lakers, ortland Trail Blazers'ı 139-106 mağlup etti.

29 dakika sahada kalan LeBron James, 43 sayı, 14 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 2 blokla takımına galibiyeti getirdi.

Sezonun 18. galibiyetini alan Lakers'ta Russell Westbrook 15 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle "triple-double" yaptı.

'TÜRK DERBİSİ'NDE KAZANAN MIAMI HEAT

Milli basketbolcularımız Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'in karşı karşıya geldiği maçta Miami Heat, Houston Rockets'ı 120-110 yendi. Miami Heat'te ilk 5 başlayan ve 29 dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven 10 sayı, 13 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. 6 dakika süre alan Alperen Şengün ise 6 sayı ile oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

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Boston Celtics 123-108 Phoenix Suns

Indiana Pacers 106-108 Chicago Bulls

Sacramento Kings 96-112 Dallas Mavericks

Houston Rockets 110-120 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 118-121 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 116-108 Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder 95-80 New York Knicks

Memphis Grizzlies 118-105 San Antonio Spurs

Utah Jazz 120-108 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 139-106 Portland Trail Blazers

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